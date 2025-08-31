Tuyển Việt Nam “vô đối” ở giải Đông Nam Á, xếp hạng nhất với thông số cực ấn tượng

Tuyển kurash Việt Nam vừa khép lại màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch Đông Nam Á và vô địch bãi biển Đông Nam Á 2025 với thành tích vô cùng ấn tương: 36 HCV, 22 HCB và 7 HCĐ, giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn giải.

Sự kiện này vừa diễn ra trong một tuần tại Indonesia và vừa kết thúc vào ngày 31/8. Giải đấu quy tụ các đội tuyển đến từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Philippines và Myanmar, tranh tài ở hai nội dung kurash trong nhà và kurash bãi biển.

Thành tích ấn tượng của đoàn Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực. Đặc biệt, môn kurash sẽ nằm trong chương trình thi đấu ASIAD 20 năm 2026 tại Nhật Bản. Điều này càng khiến giải vô địch Đông Nam Á 2025 trở nên quan trọng, khi các VĐV có cơ hội thi đấu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm.

Tuyển kurash Việt Nam thể hiện vị thế dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Còn nhớ, môn Kurash đã mang về cho đoàn Việt Nam 7 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ tại SEA Games 31, dẫn đầu các đoàn tham dự.

Gần hơn, tại giải vô địch Kurash Đông Nam Á lần đầu tiên (2024) tổ chức ở Selangor, Malaysia, tuyển Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh với 14 HCV, trong đó có những gương mặt nổi bật như Lê Công Hoàng Hải (60 kg), Nguyễn Thị Bích Ngọc (57 kg), Nguyễn Thị Ngọc Nhung (63 kg) và Lê Huỳnh Tường Vi (70 kg)

Ở cấp độ châu lục, tại Giải vô địch Kurash châu Á 2025 (diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 8/2025), tuyển Việt Nam xuất sắc giành 3 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, xếp thứ nhì toàn đoàn chỉ sau Uzbekistan - đội giành 45 HCV.

Bởi vậy, sự chuẩn bị tốt trong thời gian qua giúp kurash Việt Nam có thêm cơ hội để đầu tư chuẩn bị cho ASIAD 2026, nơi những môn võ vốn luôn được kỳ vọng sẽ mang về HCV.