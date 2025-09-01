Tiểu thư Harper nhà Beckham càng lớn càng phổng phao, "trổ nét" thiếu nữ xinh đẹp thế này!

Từ khi chào đời, Harper Seven Beckham - con gái út của cặp đôi quyền lực David và Victoria Beckham - đã trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ toàn cầu. Là cô con gái duy nhất trong gia đình toàn anh trai, Harper luôn được bố mẹ hết mực cưng chiều, đồng thời được xem là "công chúa nhỏ" của gia tộc Beckham lừng danh. Giờ đây, khi bước vào tuổi dậy thì, Harper đang cho thấy quá trình trưởng thành cả về ngoại hình lẫn phong cách, khiến netizen không ngừng xuýt xoa.

Trong loạt hình ảnh mới được chia sẻ, Harper gây chú ý với mái tóc vàng óng ả xõa tự nhiên, gương mặt tròn trịa ngày nào đã dần thanh thoát hơn. Làn da trắng mịn, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn giúp cô bé ghi điểm với vẻ đẹp trong trẻo đúng lứa tuổi. Điều đặc biệt, Harper xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, không lên đồ cầu kỳ mà chỉ khoác áo tắm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin và cuốn hút.

Từ nhỏ, Harper đã thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ cùng gia đình. Dù mới vài tuổi, cô bé đã được mẹ Victoria diện cho những bộ váy đầm thiết kế tinh tế, biến thành tâm điểm mỗi lần ngồi hàng ghế đầu ở các show thời trang quốc tế. Khác với sự cá tính, sắc sảo của mẹ, Harper được nhận xét là sở hữu vẻ đẹp hiền hòa, dịu dàng hơn, thừa hưởng đôi mắt sáng từ bố David và mái tóc vàng nổi bật mang nét rất châu Âu.

Khi còn bé, Harper nổi tiếng với hình ảnh mũm mĩm, dễ thương, thường xuyên bám lấy bố. David Beckham từng không ít lần chia sẻ những khoảnh khắc bế bồng con gái trên vai, hay đưa con đi khắp nơi, khiến netizen gọi vui Harper là "công chúa nhỏ của bố". Nhưng theo thời gian, cô bé dần trưởng thành, không còn vẻ trẻ con ngây ngô mà thay vào đó là nét thiếu nữ đang lớn, cao ráo hơn và ngày càng duyên dáng.

Tuổi dậy thì cũng đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong phong cách của Harper. Từ hình ảnh cô bé mặc váy công chúa, Harper nay thường chọn những bộ outfit năng động, trẻ trung đúng lứa tuổi. Thỉnh thoảng, khi xuất hiện cùng hội bạn hay trong các dịp đời thường, Harper để lộ gu thời trang phóng khoáng, thoải mái, đôi lúc cũng rất sành điệu - hệt như được thừa hưởng DNA thời trang từ mẹ Victoria. Nhiều người nhận xét, chỉ cần Harper muốn, tương lai cô bé hoàn toàn có thể trở thành một fashionista nổi bật của thế hệ mới.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Harper còn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi cuộc sống "trong mơ". Sinh ra trong gia đình giàu có và nổi tiếng, Harper được tiếp cận với những trải nghiệm xa hoa, từ đi du lịch khắp thế giới, ngồi hàng ghế đầu ở các sự kiện thời trang lớn, đến gặp gỡ những ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, qua những hình ảnh đời thường, tiểu thư út nhà Beckham vẫn toát lên sự thân thiện, dễ gần, không quá phô trương.

Sự thay đổi của Harper hiện tại khiến nhiều người chú ý. Cô bé mũm mĩm năm nào nay đã thực sự bước vào tuổi thiếu nữ, nhan sắc dần nở rộ, vừa giữ được sự đáng yêu vốn có, vừa thêm phần duyên dáng. Cư dân mạng liên tục để lại bình luận khen ngợi: "Harper lớn nhanh quá", "Nhan sắc ngày càng giống minh tinh", hay "Đúng là tiểu thư quyền lực của nhà Beckham".

Ở tuổi dậy thì, Harper không chỉ là cô bé út được cả gia đình cưng chiều, mà còn là một thiếu nữ tràn đầy năng lượng, hứa hẹn sẽ trở thành gương mặt nổi bật trong tương lai. Dù lựa chọn con đường nào - theo thời trang như mẹ hay gắn với thể thao giống bố và các anh - Harper chắc chắn sẽ luôn được chú ý, bởi cô chính là "bông hoa" duy nhất trong vườn nhà Beckham.