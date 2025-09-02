"Vua lưới Việt Nam" bị loại khó hiểu tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Open dù chưa thi đấu?

Mới đây, VĐV Lê Quốc Khánh - người từng được mệnh danh là "Vua lưới" của Tennis Việt Nam đã bất ngờ đăng tải trạng thái trên trang cá nhân về việc mình bị loại khỏi danh sách thi đấu PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025 dù đã đăng ký thành công.

Theo chia sẻ của Quốc Khánh, tên anh đã xuất hiện trong danh sách vòng loại đôi nam cùng với đồng đội Huy cầu lông. Tuy nhiên, đến sát ngày thi đấu, bảng đấu đã thay đổi, cặp đôi Việt Nam này biến mất, thay vào đó là một cặp VĐV nước ngoài.

Đối thủ của Quốc Khánh đã có... đối thủ mới

Điều này khiến nhiều người hâm mộ đặt câu hỏi: "Tại sao VĐV đã có tên trong danh sách chính thức lại bị thay thế mà không hề có thông báo?".

Ở thời điểm hiện tại khi giải đấu chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra, BTC PPA Tour Asia - MB Vietnam Open vẫn chưa có thông báo về trường hợp này. Đây là một trong những giải đấu quốc tế lớn nhất tổ chức tại Việt Nam, vì vậy sự cố này càng khiến cộng đồng Pickleball trong nước quan tâm.