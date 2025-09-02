“Biệt thự nổi” xa xỉ bậc nhất của các siêu sao bóng đá thế giới

Không chỉ khiến fan mê mẩn với kỹ năng trên sân cỏ, dàn siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới còn khiến dân tình "mắt chữ A mồm chữ O" với thú vui sắm du thuyền hạng sang. Những "biệt thự nổi" trị giá từ vài triệu đến hàng chục triệu euro. Từ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cho đến David Beckham, Zlatan Ibrahimović hay Sergio Ramos, mỗi người đều sở hữu cho mình một "lâu đài di động" xa hoa, đúng chuẩn phong cách sống thượng lưu.

CR7 vốn nổi tiếng chịu chơi nên chuyện anh chi tiền "khủng" cho chiếc Azimut Grande trị giá 6,5 triệu euro cũng chẳng quá bất ngờ. Du thuyền dài 28 mét này sở hữu 5 cabin, 6 phòng tắm, phòng khách rộng rãi, jacuzzi, bếp hiện đại và cả khu vực ăn uống ngoài trời. Với động cơ tổng công suất 1.900 mã lực, Azimut Grande dễ dàng đạt tốc độ 28 hải lý/giờ, đủ để Ronaldo cùng gia đình có những chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh giữa đại dương.

Ronaldo cùng bạn bè trên du thuyền

Nếu CR7 thiên về sự tiện nghi thì David Beckham lại hướng đến sự sang trọng bậc nhất với Riva 130 Bellissima. Con thuyền dài 40 mét, trị giá khoảng 20 triệu euro, có sức chứa 10 khách. Điểm nhấn gây "trầm trồ" nhất chính là phòng khách trên boong chính với tầm nhìn 270 độ, trần cao hơn 2 mét, tạo cảm giác như đang ngồi giữa rạp chiếu phim toàn cảnh đại dương. Nội thất sang trọng cùng động cơ mạnh mẽ giúp Beckham và gia đình tận hưởng cuộc sống xa hoa chẳng kém bất kỳ tỷ phú nào.

Du thuyền cực sang của Beckham

Zlatan Ibrahimović nổi tiếng cá tính, và chiếc du thuyền Rebeca trị giá 15 triệu euro chính là minh chứng rõ ràng. Với chiều dài 40,8 mét, rộng 8,5 mét, Rebeca sở hữu ba tầng tiện nghi gồm bể bơi, phòng gym, jacuzzi và không gian cho 10 khách. Đặc biệt, du thuyền có thể di chuyển tới 4.000 hải lý, tương đương gần 7.500 km, đúng chuẩn "đi khắp thế giới" mà chẳng hề lo ngại.

Du thuyền của Ibrahimović

Trái ngược với sự phô trương của nhiều đồng nghiệp, Lionel Messi chọn Seven C – chiếc du thuyền dài 28 mét, trị giá khoảng 12 triệu euro. Bên trong có 4 phòng ngủ, cabin rộng cho tiệc tùng, phòng xông hơi và nhiều tiện ích khác. Nhẹ nhàng, tinh tế và ấm cúng đúng chuẩn phong cách sống gia đình mà El Pulga luôn theo đuổi.

Nhà Messi thường đi chơi trên du thuyền

Sergio Ramos lại đặt niềm tin vào tốc độ. Anh sở hữu Fairline Squadron 78 trị giá khoảng 6 triệu euro, dài 24,37 mét, chứa 8–10 người. Du thuyền được trang bị hai động cơ Caterpillar cực mạnh, đạt tốc độ tối đa hơn 30 hải lý/giờ. Nội thất hiện đại, tiện nghi nhưng vẫn giữ sự mạnh mẽ, đúng với tinh thần chiến binh của Ramos.

Dù mỗi ngôi sao lựa chọn phong cách khác nhau Ronaldo chú trọng tiện nghi, Beckham sang trọng, Zlatan cá tính, Messi ấm cúng, Ramos mạnh mẽ nhưng tất cả đều chứng minh một điều về cuộc sống thượng lưu của các siêu sao sân cỏ thực sự "không có giới hạn". Với giá trị dao động từ 6 đến 20 triệu euro, những chiếc du thuyền này chính là biểu tượng quyền lực và phong cách sống xa hoa mà không phải ai cũng có thể chạm tới.



