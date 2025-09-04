Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh phản pháo khi netizen nhắc nên học cách phối đồ

Trong dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, bà xã cầu thủ Duy Mạnh - nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh để lại nhiều ấn tượng với hình ảnh đẹp khi phát đồ miễn phí cho bà con đi xem diễu binh, diễu hành A80 hay tặng quà cho các chiến sĩ đầy tình cảm. Nàng WAG gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc váy hoa nhí dáng suông, kết hợp giày bệt đơn giản, vừa nữ tính vừa trẻ trung. Khoảnh khắc Quỳnh Anh đứng cạnh dàn quân nhân trong sắc xanh rắn rỏi, tạo nên khung hình đối lập thú vị và được nhiều netizen khen ngợi "xinh như búp bê giữa dàn lính điển trai".

Tuy nhiên, giữa cơn mưa lời khen, vẫn có một số bình luận góp ý về gu ăn mặc của Quỳnh Anh. Một tài khoản để lại lời nhắn: "Quỳnh Anh chịu khó học thêm cách phối đồ thì còn xinh hơn nữa". Ngay lập tức, phản hồi của vợ Duy Mạnh khiến dân tình chú ý: "Mình không có nhu cầu ấy".

Vợ Duy Mạnh gây chú ý với style thời trang nữ tính giữa dàn chiến sĩ A80

Câu trả lời thẳng thắn nhưng nhẹ nhàng của Quỳnh Anh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều người cho rằng cô nàng có cách xử lý thẳng thắn, vừa không căng thẳng, vừa giữ được sự thoải mái cho bản thân. Một số bình luận bênh vực Quỳnh Anh: "Mỗi người một style, miễn thấy hợp và tự tin là đẹp rồi, đâu nhất thiết phải theo trend", "Quỳnh Anh vốn xinh sẵn, diện đồ giản dị thế này lại càng gần gũi và đúng với hình ảnh 'mẹ bỉm' đáng yêu", "Quan trọng là cái tâm, cái cách sống chứ không phải cứ váy áo cầu kỳ mới đẹp"...

Quỳnh Anh khi mặc áo cờ đỏ sao vàng phối với quần jeans lửng và giày thể thao, được khen xinh đẹp, năng động

Thường xuyên bị netizen góp ý về cách diện đồ, nhưng Quỳnh Anh cũng có rất nhiều outfit xinh và hợp miễn chê. Cô nàng không cố chạy theo trend hay thay đổi style vì sở thích của người khác, mà lựa chọn ăn mặc theo đúng gu cá nhân, miễn thoải mái và tiện dụng

Thực tế, Quỳnh Anh chưa bao giờ cố gắng trở thành fashionista. Trước và sau khi kết hôn với Duy Mạnh, cô luôn trung thành với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, đề cao sự thoải mái hơn là chạy theo xu hướng. Điều này cũng phù hợp với hình ảnh bà xã đảm đang, giản dị, gần gũi bên chồng con.

Đặc biệt, trong các sự kiện quan trọng của gia đình hay bóng đá, Quỳnh Anh vẫn biết cách chọn những trang phục thanh lịch, tinh tế, không phô trương nhưng đủ tạo thiện cảm. Chính vì vậy, người hâm mộ cho rằng việc soi xét gu thời trang của cô là không cần thiết.

Qua lần phản pháo này, bà xã Duy Mạnh ngầm khẳng định cô không để những góp ý mang tính áp đặt ảnh hưởng đến cuộc sống và phong cách của mình. Với Quỳnh Anh, hạnh phúc gia đình, sự thoải mái của bản thân mới là điều quan trọng nhất.

Có thể thấy, Quỳnh Anh không chỉ là người vợ thấu hiểu, luôn đứng sau ủng hộ Duy Mạnh mà còn là một "hot mom" có quan điểm sống tích cực. Chính sự tự tin, biết mình muốn gì và không ngần ngại bày tỏ mới là yếu tố khiến cô nàng ngày càng được yêu mến.