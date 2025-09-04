Văn Thanh và bạn gái "trâm anh thế phiệt" flex tình yêu ngọt ngào, đẹp đôi thấy mê!

Trong dàn cầu thủ Việt Nam, Vũ Văn Thanh không chỉ nổi bật bởi kỹ năng thi đấu trên sân cỏ mà còn được chú ý bởi chuyện tình cảm ngọt ngào bên bạn gái xinh đẹp và xuất thân "không phải dạng vừa" Trần Bích Hạnh. Mỗi lần cả hai cùng xuất hiện, dân tình lại có thêm một phen "rụng tim" vì độ đẹp đôi khó chối cãi.

Mới đây, loạt ảnh đời thường của Văn Thanh và bạn gái tiếp tục gây sốt cộng đồng mạng. Trong bức hình, cả hai diện đồ đơn giản, khoác vai tình cảm, tay trong tay đầy ngọt ngào. Chỉ cần một nụ cười nhẹ hay cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến fan phải thốt lên: "Đúng chuẩn couple đình đám làng bóng đá!".

Văn Thanh và bạn gái lên đồ tone-sur-tone, đẹp đôi hết nấc

Đặc biệt, khoảnh khắc cả hai cùng khoe dáng trong phòng tập mới thực sự khiến netizen trầm trồ. Văn Thanh lộ rõ cơ bụng săn chắc, rắn rỏi chuẩn vận động viên, trong khi bạn gái cũng chẳng kém cạnh với vòng eo "con kiến" thon gọn, săn gọn đến từng chi tiết. Netizen còn hài hước bình luận: "Yêu nhau đến cơ bụng cũng đẹp đôi thì ai chơi lại".

Và khi cùng vén áo lên, cơ bụng của cả hai cũng được khen đẹp cả đôi

Điều khiến nhiều người chú ý hơn nữa là bạn gái của Văn Thanh vốn xuất thân trong gia đình "trâm anh thế phiệt", không chỉ có nhan sắc ngọt ngào mà còn sở hữu học thức và phong cách sống tinh tế. Bên cạnh sự nghiệp bóng đá của bạn trai, cô nàng luôn giữ hình ảnh kín đáo, ít ồn ào nhưng mỗi lần xuất hiện lại ghi dấu ấn mạnh mẽ.

Văn Thanh cực tình cảm, an ủi bạn gái lúc cô nàng mệt mỏi vì áp lực học tập và công việc

Sự xứng đôi của cả hai không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở lối sống lành mạnh. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau tập luyện thể thao, duy trì vóc dáng và tinh thần tích cực. Điều này giúp họ vừa nâng cao sức khỏe, vừa xây dựng một hình tượng đẹp trong mắt công chúng.

Cả hai nhiều lần khoe khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào hết nấc, chuyện tình chàng tuyển thủ Quốc gia và tiểu thư "trâm anh thế phiệt" nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Phía dưới loạt ảnh, netizen thi nhau để lại bình luận: "Cặp này đúng là xứng lứa vừa đôi, nhìn là thấy hợp lắm luôn", "Bạn gái Văn Thanh đẹp dịu dàng, lại còn body đỉnh. Còn chàng thì cơ bắp cuồn cuộn, chuẩn cầu thủ nổi tiếng", "Couple gì mà đến cơ bụng cũng matching, cưng quá trời"...

Văn Thanh và Bích Hạnh chuẩn trai xinh gái đẹp trong bộ ảnh mang concept yêu nước, được chụp dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh vừa qua

Có thể thấy, Vũ Văn Thanh không chỉ là hậu vệ với những bước chân vững chắc trên sân cỏ mà ngoài đời còn giữ được một chuyện tình bền chặt, đáng ngưỡng mộ. Nhiều fan kỳ vọng trong tương lai, cặp đôi sẽ sớm báo tin vui bằng một cái kết viên mãn.