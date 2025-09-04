Vợ sắp cưới Ronaldo bị phản ứng dữ dội vì khoe kim cương quá đà trên thảm đỏ

Xuất hiện tại sự kiện điện ảnh quốc tế danh giá, Georgina Rodriguez, vị hôn thê của Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi vẻ ngoài lộng lẫy mà còn vì màn tạo dáng gây tranh cãi khi liên tục khoe chiếc nhẫn đính hôn bạc tỷ.

Tối 31/8, Georgina góp mặt tại lễ trao giải Filming Italy Venice Award – hoạt động bên lề của Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 82. Người đẹp Tây Ban Nha chọn diện chiếc váy ren đen hai dây ôm sát, khéo léo tôn lên vóc dáng quyến rũ và vòng eo săn chắc. Đặc biệt, trên tay cô là loạt trang sức xa xỉ, nổi bật nhất là chiếc nhẫn đính hôn kim cương 30 carat trị giá khoảng 3 triệu USD do Ronaldo tặng.

Georgina trên thảm đỏ thời trang

Ngay khi bước lên thảm đỏ, Georgina đã lập tức thu hút ống kính. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn tán không ngớt lại nằm ở cách cô tạo dáng: liên tục giơ tay lên ngang ngực, ngửa ngón áp út hướng thẳng về phía máy ảnh để khoe nhẫn. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến không ít người cho rằng cô nàng "cố tình khoe của", biến khoảnh khắc sang trọng thành màn trình diễn thiếu tinh tế.

Màn tạo dáng với nhẫn gây tranh cãi của bạn gái Ronaldo

Trên mạng xã hội, phản ứng trái chiều xuất hiện dày đặc. Một số bình luận chỉ trích: "Tiền bạc không mua được đẳng cấp" , "Chiếc nhẫn to đã đủ nổi bật rồi, cần gì cứ đưa lên như thế" . Có người còn thẳng thắn chê rằng màn tạo dáng của Georgina "màu mè", khiến hình ảnh hôn thê CR7 mất điểm trước công chúng.

Không chỉ phong thái, ngoại hình của Georgina cũng trở thành chủ đề bàn tán. Nhiều ý kiến cho rằng kiểu váy ren đen kết hợp với lớp trang điểm đậm khiến cô trông già hơn tuổi thật. Một số khác chê phong cách của Georgina hơi "sến súa", thiếu sự tinh tế cần có trong một sự kiện điện ảnh quốc tế vốn đề cao sự thanh lịch.

Dẫu vậy, cũng có không ít người bênh vực, cho rằng Georgina có quyền tự hào về chiếc nhẫn đính hôn, biểu tượng tình yêu và sự gắn kết với Ronaldo. "Nếu tôi có chiếc nhẫn 3 triệu USD, chắc tôi cũng khoe thôi", một fan để lại bình luận vui vẻ.

Đáng chú ý, sự kiện này đánh dấu lần xuất hiện công khai đầu tiên của Georgina tại Venice kể từ khi cô và Ronaldo xác nhận đính hôn vào ngày 12/8 vừa qua. Cặp đôi vàng của làng bóng đá từng nhiều lần phủ nhận tin đồn rạn nứt, và chiếc nhẫn kim cương khổng lồ được xem như lời khẳng định chắc nịch cho mối quan hệ bền chặt kéo dài gần một thập kỷ.

Cô nàng thường xuyên tạo dáng khoe nhẫn đính hôn

Việc Georgina Rodriguez gây tranh cãi trên thảm đỏ không phải là điều quá mới lạ. Trước đây, cô nhiều lần trở thành chủ đề nóng bởi phong cách ăn mặc táo bạo và lối sống xa xỉ. Tuy nhiên, lần này mức độ chú ý tăng cao hơn bởi yếu tố "chiếc nhẫn đính hôn Ronaldo tặng", vốn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ toàn cầu.

Có thể thấy, dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Georgina vẫn hoàn thành mục tiêu trở thành tâm điểm của truyền thông tại Liên hoan phim Venice. Hình ảnh cô cùng chiếc nhẫn khổng lồ đã phủ sóng khắp mặt báo, từ châu Âu cho tới châu Á.