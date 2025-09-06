Nàng WAG Việt hiếm hoi nói không với drama, visual sáng bừng, học vấn cực đỉnh

Trong giới bóng đá Việt Nam, bên cạnh những bàn thắng và pha bóng đẹp mắt, cuộc sống đời thường của các cầu thủ và bạn đời của họ cũng luôn được người hâm mộ quan tâm. Nhiều nàng WAG trở thành gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với phong cách thời trang, nhan sắc hay những câu chuyện ồn ào. Thế nhưng, giữa "rừng" cái tên ấy, Viên Minh – vợ tiền đạo Nguyễn Công Phượng lại là một trường hợp đặc biệt kín tiếng, không vướng thị phi và âm thầm trở thành hậu phương vững chắc của chồng.

Tô Ngọc Viên Minh sinh năm 1993, tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học RMIT Việt Nam và từng có thời gian du học tại Bỉ. Gia đình cô có điều kiện ở TP.HCM, nhưng Viên Minh không bao giờ phô trương. Người đẹp gây ấn tượng với nét đẹp nhẹ nhàng, phong cách thời trang tối giản và đặc biệt là sự kín đáo hiếm có trong thời buổi mạng xã hội bùng nổ.

Viên Minh chọn cuộc sống nhẹ nhàng, bình yên bên chồng con

Trong khi nhiều nàng WAG chọn cách chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân để thu hút sự chú ý, Viên Minh lại gần như nói "không" với spotlight. Cô ít xuất hiện công khai, càng không tạo scandal để tên tuổi phủ sóng. Chính sự khác biệt này khiến Viên Minh càng được công chúng đánh giá cao.

Hình ảnh Viên Minh nổi bật bởi… không nổi bật. Cô không chạy show sự kiện và càng không tham gia những tranh cãi ồn ào trên mạng xã hội. Viên Minh chọn cách im lặng, tập trung cho gia đình và công việc, để chồng thoải mái tỏa sáng trên sân cỏ.

Sự kín tiếng này trái ngược với xu hướng chung của nhiều nàng WAG hiện nay. Chính vì thế, Viên Minh thường được gọi là "nàng WAG hiếm hoi không vướng drama.

Chuyện tình lặng lẽ mà bền chặt

Công Phượng và Viên Minh quen nhau khi tiền đạo xứ Nghệ sang Bỉ thi đấu. Cả hai hẹn hò kín đáo trong nhiều năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới vào năm 2020. Hôn lễ diễn ra riêng tư tại TP.HCM, Phú Quốc và quê nhà Nghệ An, hạn chế truyền thông và chỉ mời bạn bè thân thiết.

Không ồn ào khoe khoang, cũng không đánh bóng tên tuổi, tình yêu của Công Phượng và Viên Minh được xây dựng trên sự giản dị và đồng cảm. Sau hơn 4 năm kết hôn, cả hai đã có một cậu con trai kháu khỉnh.

Viên Minh hạnh phúc bên Công Phượng sau 5 năm về chung một nhà

Gia đình Công Phượng

Sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, Viên Minh luôn ở bên cạnh động viên, tạo sự cân bằng để anh toàn tâm toàn ý cống hiến cho sự nghiệp. Không chỉ chăm lo cho gia đình nhỏ, Viên Minh còn hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh bên ngoài sân cỏ. Cô chính là "bộ não" thầm lặng giúp Công Phượng quản lý, xây dựng sự nghiệp bền vững sau này.

Hiện tại, Công Phượng đang thi đấu cho CLB Trường Tươi Đồng Nai ở giải hạng nhất và vẫn là một trong những tiền đạo được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Viên Minh chọn cuộc sống bình lặng bên chồng con. Hình ảnh quen thuộc nhất mà người hâm mộ thấy chính là khoảnh khắc cô đưa con trai nhỏ về quê nhà Nghệ An của Công Phượng để thăm gia đình nhà nội.

Tổ ấm của họ được nhiều người ngưỡng mộ vì sự cân bằng giữa sự nghiệp và đời sống riêng. Nếu Công Phượng là "ngọn lửa" trên sân cỏ, thì Viên Minh chính là "ngọn lửa" trong gia đình, giữ cho hạnh phúc luôn bền chặt.