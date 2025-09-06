Paparazzi tóm dính cầu thủ nổi tiếng có hành động tình bể bình với người mẫu sexy trên du thuyền

Trong khi tuyển Anh đang bước vào loạt trận quốc tế, Jude Bellingham lại khiến dân tình "dậy sóng" với những hình ảnh ngọt ngào bên bạn gái Ashlyn Castro. Không phải trên sân cỏ, lần này chàng trai vàng của Real Madrid được bắt gặp đang tận hưởng kỳ nghỉ trên một siêu du thuyền sang chảnh ở Sardinia (Ý).

Ngôi sao 22 tuổi mặc cực đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái cool ngầu. Trong khi đó, Ashlyn Castro diện bikini nóng bỏng, tự tin khoe vóc dáng săn chuẩn người mẫu. Cặp đôi liên tục trao nhau những cái ôm, nụ hôn giữa khung cảnh biển xanh nắng vàng, khiến netizen không ngừng xuýt xoa.

Khoảnh khắc cực tình của cặp đôi

Theo tiết lộ, chiếc du thuyền mà Bellingham đưa bạn gái đi nghỉ có giá trị khoảng 1 triệu bảng (tức hơn 30 tỷ đồng). Nếu muốn thuê để trải nghiệm, con số phải bỏ ra rơi vào khoảng 25.000 bảng/tuần – mức giá "khó với tới" với người thường nhưng chẳng hề hấn gì với ngôi sao đang bỏ túi hàng triệu euro mỗi năm như Jude.

Thực tế, đây không phải lần đầu Bellingham và Ashlyn Castro lộ khoảnh khắc tình tứ. Chuyện tình của cả hai được công khai từ tháng 1/2025, và nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Tháng 3 vừa rồi, Castro còn lần đầu xuất hiện trên khán đài để cổ vũ bạn trai trong màu áo tuyển Anh, ngồi cạnh mẹ Bellingham – bà Denise. Chi tiết nhỏ này càng khiến fan tin rằng mối quan hệ của họ cực kỳ nghiêm túc.

Nàng WAG cực sexy

Cả hai trao nhau nụ hôn

Ashlyn Castro – năm nay 27 tuổi vốn là người mẫu kiêm influencer đình đám tại Mỹ. Từ khi hẹn hò với Bellingham, cô nàng liên tục bị soi đời tư, thậm chí còn dính nhiều tin đồn thất thiệt. Đáp lại, Castro từng thẳng thắn đăng video trải lòng khẳng định bản thân chỉ có ba mối tình trong 8 năm qua và phủ nhận loạt cáo buộc tiêu cực. Sự rõ ràng, mạnh mẽ của Ashlyn khiến nhiều người thêm cảm phục, đồng thời chứng minh cô nàng không chỉ đẹp mà còn rất bản lĩnh.

Bellingham và bạn gái dạo phố

Về phía Bellingham, dù tạm nghỉ thi đấu vì chấn thương vai, anh vẫn giữ được sức hút "khủng" cả trong và ngoài sân cỏ. Sau mùa giải bùng nổ cùng Real Madrid, tiền vệ sinh năm 2003 đang được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Và có lẽ, kỳ nghỉ ngọt ngào bên người thương chính là cách để anh cân bằng, nạp năng lượng trước khi trở lại với guồng quay khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Khoảnh khắc couple chill bên siêu du thuyền triệu bảng không chỉ khiến netizen "rụng tim" vì độ tình tứ, mà còn cho thấy Jude Bellingham đã bước sang một chương mới vừa tỏa sáng trên sân cỏ, vừa tận hưởng đời sống riêng tư viên mãn. Có lẽ, với nhiều fan, hình ảnh chàng cầu thủ 22 tuổi ôm hôn bạn gái giữa biển xanh mới là "highlight" đáng nhớ nhất mùa hè năm nay.

Jude Bellingham hiện là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới. Chỉ mới 22 tuổi, anh đã trở thành trụ cột ở Real Madrid, góp công lớn trong cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League mùa trước. Gia nhập "Kền kền trắng" từ Dortmund với mức phí hơn 100 triệu euro, Bellingham nhanh chóng chứng minh đẳng cấp bằng loạt bàn thắng quan trọng và khả năng cầm trịch tuyến giữa. Ở cấp đội tuyển, anh cũng được xem là niềm hy vọng số một của tuyển Anh trong hành trình chinh phục các giải đấu lớn.