Louis Phạm nhan sắc ngày càng thăng hạng

Dạo gần đây, cái tên Louis Phạm liên tục xuất hiện khi loạt hình ảnh mới của cô nàng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không khó để nhận ra, nhan sắc của Louis Phạm đang ngày càng thăng hạng, mang đến một phong cách vừa quyến rũ vừa hiện đại, khiến dân tình không khỏi trầm trồ.

Trong loạt ảnh mới, Louis Phạm gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, đôi mắt biết cười và làn da căng mướt. Layout makeup giúp tôn trọn những đường nét vốn đã rất hài hòa. Điểm cộng lớn chính là thần thái tự tin, cuốn hút, giúp cô nàng tỏa sáng.

Louis Phạm ngày càng xinh đẹp

Không chỉ gương mặt, body chuẩn chỉnh cùng phong cách thời trang ngày càng táo bạo nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch đã đưa Louis Phạm vào top những gương mặt khiến dân tình phải "đổ rạp". Các outfit cut-out hay váy xẻ sâu đều được cô nàng xử lý cực khéo, vừa khoe khéo lợi thế hình thể vừa không hề phô phang.

Có thể thấy, Louis Phạm đang bước vào giai đoạn "thăng hạng visual" rõ rệt. Nhan sắc ngày càng mặn mà, khí chất trưởng thành nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung.

Vóc dáng cực nuột nà của cựu VĐV