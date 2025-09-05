PPA Tour Asia: Việt Nam thống trị nội dung đơn nam, 4 tay vợt chạm trán tại bán kết

Trưa nay (5/9), không khí tại City Park, Global City (TP Thủ Đức, TP.HCM) trở nên bùng nổ khi nội dung đơn nam chuyên nghiệp của PPATour Asia MB Vietnam Open 2025 chính thức xác định 4 gương mặt góp mặt ở bán kết. Điều đặc biệt: cả 4 suất đều thuộc về các tay vợt Việt Nam.

Danh sách những cái tên góp mặt bao gồm: Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Phúc Huỳnh và Trương Vinh Hiển. Đây được xem là cột mốc đầy tự hào, khi Việt Nam không chỉ có đại diện tiến sâu mà còn tạo nên màn đối đầu kịch tính giữa 4 tay vợt mạnh nhất.

4 tay vợt Phúc Huỳnh, Vinh Hiển, Linh Giang, Hoàng Nam ở bán kết đơn nam PPA Tour Asia

Theo giới chuyên môn, kết quả này phản ánh rõ sự áp đảo của Việt Nam tại sân chơi khu vực, cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của một thế hệ tay vợt vàng. Mỗi giải đấu chỉ có một nhà vô địch, nhưng việc liên tục chiếm trọn những tấm vé quan trọng cho thấy pickleball Việt Nam đã đủ bản lĩnh để cạnh tranh ngang ngửa với bất kỳ quốc gia nào ở châu Á.

Trong khi đơn nam trở thành "sân khấu riêng" của Việt Nam, thì ở nội dung đơn nữ chuyên nghiệp, các khán giả sẽ được chứng kiến loạt trận bán kết căng thẳng giữa những gương mặt quốc tế nổi bật: Yufei Long (Trung Quốc) – hạt giống số 1 và ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, Rika Fujiwara (Nhật Bản) – cựu tay vợt tennis giàu kinh nghiệm, cùng Samantha Dennehy (Úc) và Hsiang Wen Huang (Đài Loan).

Ở nội dung đôi nam nữ, cặp chị em gốc Việt Alix - Jonathan Trương đã khẳng định đẳng cấp của mình khi dễ dàng góp mặt tại vòng bán kết.