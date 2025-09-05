Quế Ngọc Hải nắm tay con gái đến lớp ngày khai giảng, trên sân bản lĩnh, về nhà chuẩn người đàn ông của gia đình

Sáng 5/9, trung vệ Quế Ngọc Hải cùng vợ là Thùy Phương xuất hiện tại một trường ở TP Vinh để đưa hai con tới dự lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Đây là khoảnh khắc đặc biệt khi cả gia đình quây quần trong ngày tựu trường, thu hút nhiều sự chú ý.

Vợ chồng Quế Ngọc Hải đưa con đi học

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng Quế Ngọc Hải diện trang phục đơn giản, trẻ trung, nắm tay hai con tươi cười trước cổng trường. Cô con gái lớn trong bộ đồng phục tiểu học trông chững chạc, tự tin, trong khi bé út lại đáng yêu với chiếc balo nhỏ trên vai, được bố dắt tay bước vào lớp.

Hình ảnh nam cầu thủ gác lại sân cỏ để dành thời gian cho gia đình, đồng hành cùng các con trong ngày khai giảng khiến nhiều người hâm mộ ấm lòng. Dù lịch thi đấu dày đặc, Quế Ngọc Hải vẫn luôn cố gắng sắp xếp để có mặt trong những dấu mốc quan trọng của con.

Quế Ngọc Hải hiện đang khoác áo CLB Đông Á Thanh Hoá. Ngoài sự nghiệp bóng đá, anh còn được ngưỡng mộ bởi hình ảnh người chồng, người cha mẫu mực. Gia đình hạnh phúc, êm ấm của trung vệ xứ Nghệ cũng thường xuyên nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Vợ chồng Quế Hải đưa em bé đến trường mầm non

Quế Hải và con gái lớn