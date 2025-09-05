Trọng tài nữ bị cầu thủ nam tát vào mặt gây phẫn nộ

Bóng đá Nam Mỹ vừa chứng kiến một sự cố gây chấn động, khi một trọng tài nữ bị cầu thủ nam tát thẳng vào mặt ngay trên sân cỏ. Hành vi bạo lực này không chỉ khiến trận đấu trở nên hỗn loạn mà còn làm dấy lên làn sóng phẫn nộ khắp cộng đồng bóng đá quốc tế.

Ngày 2/9/2025, tại trận đấu giữa Real Alianza Cataquera và Deportivo Quique thuộc giải vô địch Colombia, nữ trọng tài Vanessa Ceballos đã trở thành nạn nhân sân cỏ. Phút 66, sau khi Ceballos rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Javier Bolivar, cầu thủ này lập tức nổi nóng, tiến tới và tát mạnh vào mặt nữ trọng tài trước sự bàng hoàng của khán giả.

Ngay sau cú tát, Ceballos có phản ứng tức thì bằng một cú đá trả đũa, song tình huống được ngăn chặn khi các cầu thủ khác nhanh chóng lao vào can ngăn. Trận đấu bị gián đoạn trong không khí căng thẳng. Hình ảnh và video về sự việc lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng tại Colombia và nhiều quốc gia Nam Mỹ.

Toàn bộ diễn biến giữa trọng tài nữ Vanessa Ceballos và cầu thủ Bolivar

Cận cảnh tình huống trọng tài bị tác động

Cầu thủ xin lỗi nhưng dư luận không chấp nhận

Đối diện với sức ép, Bolivar sau đó đã đăng tải lời xin lỗi trên mạng xã hội, thừa nhận hành động là "thiếu tôn trọng và không phù hợp". Tuy nhiên, anh lại biện minh rằng mình chỉ muốn gạt chiếc còi khỏi miệng trọng tài chứ không cố tình bạo lực.

Lời giải thích này lập tức bị dư luận phản bác. Phần lớn người hâm mộ và chuyên gia đều cho rằng hành vi của Bolivar là bạo lực có chủ đích, hoàn toàn phải là vô tình. Một số ý kiến thậm chí kêu gọi Liên đoàn bóng đá Colombia (FCF) áp dụng án phạt nghiêm khắc nhất, bao gồm cấm thi đấu dài hạn để răn đe.

Giới quan sát cho rằng, hành vi của Bolivar không chỉ là sự xúc phạm cá nhân Ceballos, mà còn là sự thiếu tôn trọng đối với luật lệ và hình ảnh bóng đá chuyên nghiệp.

Trọng tài nữ đối diện với cầu thủ nam

Theo truyền thông địa phương, Bolivar nhiều khả năng phải đối diện với án phạt nặng, có thể treo giò dài hạn, thậm chí bị cấm vĩnh viễn nếu được xác định là hành vi cố ý bạo lực với trọng tài. Trong khi đó, Vanessa Ceballos nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng nghiệp, người hâm mộ và dư luận xã hội.

Không ít chuyên gia cho rằng, vụ việc này là bước ngoặt để các liên đoàn bóng đá trên thế giới siết chặt hơn nữa quy định bảo vệ trọng tài, đặc biệt là nữ giới, những người vốn phải chịu nhiều áp lực và định kiến trong môi trường bóng đá nam tính.