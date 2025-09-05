Fans Pickleball trầm trồ: Chưa bao giờ Đạt - Triệu "dịu dàng" trên lưới đến vậy!

Đạt trố và Triệu cầu lông chưa bao giờ "dịu dàng" trên lưới như vậy

Việc cặp đôi Đạt trố - Triệu cầu lông xuất hiện tại PPA Tour Asia - MB Vietnam Open 2025 đã gây được sự chú ý rất lớn của người hâm mộ Pickleball bởi đây là 1 cặp đôi có lối chơi khác lạ và chưa 1 lần đi ra quốc tế. Đạt và Triệu rất thong dong chậm rãi ở cuối sân nhưng khi đã lên được tới bếp thì họ gần như không có đối thủ bởi những cú đánh uy lực và vô cùng tốc độ.

Trong ngày đầu tiên ra đấu trường quốc tế, Đạt - Triệu không thể sử dụng 2 "bảo kiếm" là Joola Mod TA-15 và Gearbox Pro Power. Thay vào đó, Đạt trố cầm cây Joola Gen IV còn Triệu cầu lông dùng Kamito Alpha.

Quan sát trên sân đấu, 2 "thanh kiếm" mới khiến cho những pha đấu lưới của Đạt - Triệu "dịu dàng" hơn rất nhiều, không còn vang lên tiếng “bốp bốp” rền tai như thường thấy. Điều này giúp cho đối thủ dễ thở hơn hẳn.

Khi chúng tôi hỏi một vài tay vợt chuyên nghiệp Việt Nam tại sân, ai cũng khẳng định lực bóng từ những cú đánh của cặp đôi này đã thay đổi:"Giảm nhiều rồi, chứ nếu không chắc đội bạn thua sớm rồi, chẳng đợi được đến set 3 đâu".

Dù vợt mới không "hack" được như những cây vợt trước đây nhưng trình độ của Đạt trố - Triệu cầu lông vẫn được khẳng định. Họ đã thắng cả 3 trận đấu vòng loại và giành thứ hạng cao nhất bước vào Main Draw diễn ra vào ngày 6/9 tới.