Tưng bừng khởi tranh PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025: Những tay vợt hàng đầu quy tụ

Sáng nay (4/9), giải PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025 đã chính thức khởi tranh tại City Park, Global City, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải pickleball đẳng cấp quốc tế của Professional Pickleball Association (PPA) đến Việt Nam, mở ra một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao đang "gây sốt" toàn cầu.

Sân thi đấu cực chuyên nghiệp của PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025

Dàn VĐV đến sớm check in tại giải đấu

Giải chia thành 2 nhóm nội dung bao gồm Pro và Amateur. Trong đó, nội dung Pro bao gồm Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam, Đôi nữ và Đôi nam nữ. Các vận động viên sẽ thi đấu loại trực tiếp tại vòng Qualifiers, chọn ra tốp 4 mỗi nội dung bước vào Main Draw để tranh tài cùng những tay vợt pickleball chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và khu vực như: Jack Wong, Meghan Dizon, AJ Koller, Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Ken Tâm, Alix Trương,…

Trong sáng nay 4/9 đã diễn ra các nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ. Các VĐV tranh tài cực kịch tính.

Bộ đôi Đạt "trố" và Triệu cầu lông

Xuân Đức thi đấu không may mắn ở nội dung đôi nam với Nhật Minh, bị đối thủ loại sớm

Các VĐV hào hứng đến sân thi đấu

Công tác chuẩn bị cực chuyên nghiệp

Không sân bãi được người tham dự đánh giá cao, được cho là chỉn chu nhất từ trước đến nay của chuổi giải PPA Tour Asia 2025. Cụm sân có cả sân mái che và sân ngoài trời thoáng đãng

Đặc biệt, tại PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025 còn có khu vực VIP là chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cho khách mời và VĐV tham dự.

Khi vực VIP dành cho khách mời và VĐV nghỉ ngơi, ăn uống

Đồ ăn được chuẩn bị chu đáo

Giải Pickleball PPA châu Á - MB Việt Nam mở rộng 2025 không chỉ là sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn, mà còn đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào pickleball tại Việt Nam, mở ra cơ hội để người chơi trong nước hội nhập cùng xu hướng thể thao toàn cầu. Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra tại TP.HCM đến ngày 7/9.