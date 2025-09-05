Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam nghi bị bắt tại Mỹ, đối diện mức án tù chung thân?

Làng võ thuật Việt Nam đang "dậy sóng" trước thông tin Chủ tịch Liên đoàn quyền Anh Việt Nam (VBF) Lưu Tú Bảo nghi bị bắt giữ tại Mỹ vì cáo buộc tội phạm nghiêm trọng.

Theo báo Thanh Niên, hồ sơ từ Tòa liên bang khu vực Bắc Phần California cho biết, ông Lưu Tú Bảo - 49 tuổi, công dân song tịch Mỹ - Việt - bị bắt ngày 1/4/2025 tại Hạt Santa Clara, bang California. Lý do ban đầu là lệnh bắt nội địa về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép.

Tuy nhiên, "quả bom" thực sự đến từ yêu cầu dẫn độ từ Úc: Ông Lưu Tú Bảo bị cáo buộc là thủ lĩnh tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, âm mưu nhập khẩu 78 kg cocaine từ Nam Mỹ về cảng Melbourne giai đoạn 9/2016 - 6/2017. Các đồng phạm như Minh Tan Le, Steven Truong, Van Hieu Le, Barry Ho... đã bị kết án và giam giữ tại Úc.

Trước khi "mất tích", ông Lưu rời TP.HCM ngày 6/2/2025 bằng hộ chiếu Việt Nam, bay qua Tokyo rồi dùng hộ chiếu Mỹ đến Hawaii và Los Angeles với lý do lo việc gia đình (tang sự con cái). Từ đó, ông bặt vô âm tín hơn nửa năm, khiến VBF và cộng đồng võ thuật xôn xao.

Báo Thanh Niên cho biết lệnh bắt từ Tòa án Melbourne (Úc) ban hành ngày 2/4/2025, yêu cầu dẫn độ nộp ngày 14/8/2025. Phiên điều trần tiếp theo dự kiến 29/1/2026. Nếu bị dẫn độ và kết án, ông có thể nhận án tù chung thân theo luật Úc.

Ông Lưu Tú Bảo bật vô âm tín suốt nửa năm nay.

Ông Lưu Tú Bảo, sinh năm 1976 tại TP.HCM, từng là gương mặt sáng giá của là quyền Anh Việt Nam. Ông làm Giám đốc điều hành Saigon Sports Club (SSC), Chủ tịch Liên đoàn Võ tổng hợp TP.HCM (2022-2027), và được bầu Chủ tịch VBF khóa II (15/10/2023 - 2028) với 100% phiếu tín nhiệm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, ông góp phần phát triển quyền Anh Việt Nam, nhận đai danh dự WBA châu Á năm 2023.

Sở VH-TT TP.HCM đã yêu cầu Liên đoàn Võ tổng hợp báo cáo về sự "mất tích" của ông Lưu Tú Bảo. Trong thời gian qua, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Nguyễn Duy Hùng tạm quyền, giúp liên đoàn tổ chức suôn sẻ giải Quyền Anh các đội mạnh toàn quốc 2025 (tháng 4, Đắk Lắk) và Vô địch trẻ toàn quốc 2025 (tháng 7, Ninh Bình).

Chiều 4/9/2025, ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở cuộc họp khẩn trực tuyến dù được mời. Theo chỉ đạo Cục TDTT, VBF sẽ tổ chức đại hội bất thường để bầu chủ tịch mới, theo quy trình: thông báo, triệu tập, báo cáo, biểu quyết phương hướng, bầu ban chấp hành và ra mắt lãnh đạo.

VBF sẽ tổ chức Đại hội bất thường sau sự việc của ông Lưu Tú Bảo.

Ngày 5/9/2025, Ban Chấp hành họp để phân công nhân sự tạm thời và báo cáo lý do vắng mặt. Cục TDTT đang liên lạc xác minh, sẵn sàng quyết định nếu cần.

Vụ việc không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn "làm lung lay" quyền Anh Việt Nam - môn thể thao đang vươn tầm quốc tế với 4 suất dự Olympic liên tiếp. VBF cam kết ổn định bộ máy, tập trung đào tạo, thi đấu để duy trì đà phát triển, nhưng dư luận lo ngại tâm lý VĐV và kế hoạch tài trợ bị xáo trộn.

Cục TDTT nhấn mạnh cần nhanh chóng giải quyết nhân sự để "ổn định tâm lý và hoàn thiện lãnh đạo". Liệu ai sẽ là "người gánh vác" tiếp nối? Cộng đồng võ thuật Việt Nam hiện đang chờ đợi động thái từ đại hội bất thường.