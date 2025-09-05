Lợi ích bất ngờ từ bộ môn “Hoa hậu chứng khoán” Mai Phương Thuý, Lương Thuỳ Linh mê mẩn

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Mai Phương Thuý và Lương Thuỳ Linh thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện bộ môn tennis, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hai nàng hậu nhận được nhiều lời khen về sắc vóc và thời trang ấn tượng trên sân quần vợt.

Hoa hậu Mai Phương Thúy cho biết cô bắt đầu tập tennis từ cuối tháng 4/2024 và nhận thấy nhiều lợi ích từ bộ môn này, giúp thân hình săn chắc và cân đối hơn. Thời gian gần đây, nàng hậu còn trở thành đại sứ cho giải tennis mang tên mình. Mai Phương Thúy còn theo dõi các giải đấu tennis trên thế giới và bày tỏ sự yêu thích với nhiều tay vợt nổi tiếng. “Càng ngày, tôi càng nhận thấy sức khỏe mới là tài sản tích lũy tốt nhất. Khi thể trạng mạnh, tôi mới có thể làm được nhiều điều mong muốn”, Mai Phương Thuý bộc bạch.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh cũng theo đuổi bộ môn tennis từ năm 2024. Nàng hậu được khen ngợi bởi kỹ thuật tiến bộ qua những video cô đăng tải, cho thấy sự chăm chỉ và nghiêm túc trong việc tập luyện bộ môn này. Nội dung về tennis Lương Thuỳ Linh chia sẻ thu hút hàng triệu lượt xem và yêu thích.

Video chia sẻ hình ảnh tập luyện tennis của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh hút triệu lượt xem



Trên thực tế, tennis không phải là một bộ môn dễ chơi vì đòi hỏi thể lực cao, phản xạ nhanh, kỹ thuật di chuyển phức hợp và sự phối hợp nhịp nhàng giữa mắt, tay và toàn thân. Bộ môn này được đánh giá cao bởi lợi ích sức khỏe cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Mayo Clinic Proceedings, sau hơn 25 năm theo dõi 8.500 người, các nhà khoa học phát hiện ra một số môn thể thao giúp kéo dài tuổi thọ nhất. Đứng đầu danh sách này là bộ môn quần vợt (tennis), được chứng minh giúp người chơi kéo dài trung bình 9,7 năm tuổi thọ so với người ít vận động.

Tiến sĩ Elan Goldwaser, bác sĩ y học thể thao tại Trung tâm Y tế Irving thuộc Đại học Columbia (Mỹ) cho biết: "Quần vợt là một trong những môn thể thao cường độ cao mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhất. Bộ môn này thử thách cơ thể theo nhiều cách khác nhau và là một bài tập toàn thân hiệu quả”. Các chuyên gia nhận định những người chơi quần vợt thường có thể trạng tốt và lối sống lành mạnh.

Dưới đây là những lợi ích cụ thể khi thường xuyên chơi tennis:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh, chơi quần vợt giúp giảm 56% nguy cơ tử vong do bệnh tim so với không chơi môn thể thao này. Tác động này hiệu quả hơn cả các bộ môn khác như bơi lội, thể dục nhịp điệu, đạp xe hoặc chạy bộ. Chơi tennis cũng được chứng minh giúp giảm 47% nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào.

Tăng cường thể lực và cơ bắp

Quần vợt giúp phát triển cơ ở cánh tay, vai và chân nhờ các chuyển động lặp đi lặp lại. Môn thể thao này cũng đòi hỏi phải di chuyển nhanh, nhảy và thay đổi hướng, giúp cải thiện khả năng phối hợp, giữ thăng bằng và tốc độ người chơi.

Kiểm soát cân nặng hiệu quả

Mỗi giờ đồng hồ tập luyện tennis có thể đốt cháy 400-600 calo. Do tính chất phải vận động liên tục của bộ môn này, người chơi có thể đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể dễ dàng, tăng cường trao đổi chất và duy trì cân nặng ổn định.

Ảnh minh hoạ

Cải thiện sức khỏe tinh thần

Quần vợt là môn thể thao đòi hỏi tư duy nhanh nhạy và phản ứng nhanh, vì vậy duy trì việc tập luyện giúp trí não luôn tỉnh táo và minh mẫn. Tiến sĩ Goldwaser cho biết thêm rằng quần vợt thường được chơi ngoài trời, mang lại cảm giác dễ chịu và ánh sáng mặt trời giúp tăng cường vitamin D, có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến rối loạn tâm trạng.

“Quần vợt đòi hỏi sự tập trung cao độ, tư duy chiến lược, thậm chí là kiểm soát cảm xúc và tinh thần thể thao. Điều này giúp cải thiện tâm trạng và chức năng nhận thức, giảm căng thẳng cũng như tăng cường khả năng tư duy”, Goldwaser nói.

Tốt cho xương

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Đức cho thấy những người chơi quần vợt có mật độ xương cao hơn đáng kể so với những người không chơi thể thao. Tiến sĩ Goldwaser cho biết: “Động tác nhảy lên nhảy xuống, di chuyển liên tục khi chơi quần vợt giúp tăng mật độ xương và cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn”.

Lưu ý khi chơi tennis

Trước khi chơi, người chơi cần dành thời gian khởi động các khớp, đặc biệt là khớp vai, khuỷu tay, cổ tay, hông và gối để làm nóng cơ thể, tránh các chấn thương như giãn cơ, trật khớp. Nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu ở bất kỳ vị trí nào, hãy giảm cường độ chơi, nghỉ ngơi hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia để tránh các chấn thương nghiêm trọng hơn.