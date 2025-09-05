Cô giáo mầm non cưới cầu thủ nổi tiếng, về làm bà chủ khách sạn, mẹ 2 con vẫn xinh xuất sắc, body nóng bỏng

Không chỉ nổi tiếng là nàng WAG xinh đẹp bậc nhất xứ Nghệ, Võ Nhật Linh - vợ cầu thủ Phan Văn Đức mới đây tiếp tục gây "bão mạng" khi tung loạt ảnh khoe vóc dáng cực phẩm đón tuổi mới.

Trong bộ ảnh chụp tại studio, Nhật Linh diện đồ gợi cảm, quyến rũ với váy ren đỏ ôm sát, khoe trọn đường cong nóng bỏng. Điểm cộng lớn nhất chính là body chuẩn chỉnh, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man chẳng kém gì người mẫu chuyên nghiệp. Thần thái của Nhật Linh cũng được khen ngợi hết lời: khi thì sang chảnh, quyến rũ, lúc lại nhẹ nhàng, mong manh chuẩn "nữ thần".

Bà xã Phan Văn Đức gây sốt với body cực phẩm

Nhan sắc và thần thái của Nhật Linh được ví như diễn viên, người mẫu

Đôi chân dài cực phẩm của bà xã Phan Văn Đức

Còn khi đổi sang dáng vẻ nàng thơ, Võ Nhật Linh lại gây ấn tượng với visual ngọt ngào tinh khôi trong tà váy trắng dài, chi tiết cut-out nhẹ nhàng vừa kín vừa hở. Sự biến hóa linh hoạt này khiến dân tình phải xuýt xoa vì bà mẹ hai con ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Ít ai biết, trước khi kết hôn với Văn Đức, Nhật Linh từng là cô giáo mầm non. Background ngọt ngào này càng khiến hình ảnh của cô nàng thêm phần đặc biệt: vừa dịu dàng, nữ tính lại vừa quyến rũ, hiện đại.

Không ít netizen để lại bình luận khen ngợi: "Visual quá đỉnh, nhìn chẳng nghĩ đã là mẹ bỉm", "Thần thái và dáng vóc này chẳng thua gì model", "Đúng chuẩn nàng WAG xinh đẹp nhất nhì làng bóng"...

Được biết, dù bận rộn chăm sóc gia đình nhỏ cùng bé Dâu Tây và nay thêm nhóc út Khoai Tây, Nhật Linh vẫn duy trì thói quen ăn uống khoa học, tập luyện để giữ dáng. Chính nhờ vậy mà mỗi lần xuất hiện, cô nàng đều khiến công chúng ngỡ ngàng vì sắc vóc ngày càng hoàn hảo.

Có thể nói, Nhật Linh không chỉ là hậu phương vững chắc của Văn Đức mà còn là một trong những nàng WAG sở hữu visual và body nổi bật khiến netizen "mê chữ ê kéo dài".

Nhật Linh khi vào vai "nàng thơ" cũng xinh bất chấp

Đời thường của cô chủ khách sạn Võ Nhật Linh

Nhật Linh và Văn Đức hạnh phúc bên 2 nhóc tỳ



