Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh cùng mê pickleball: Lên sân ai thần thái hơn, dáng đẹp hơn?

Pickleball - môn thể thao đang "làm mưa làm gió" hai năm gần đây - không chỉ thu hút giới trẻ mà còn khiến nhiều sao Việt mê mẩn. Trong đó, hai nữ ca sĩ đình đám Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên sân đấu. Thế nhưng, mỗi người lại mang đến một phong thái hoàn toàn khác biệt, khiến netizen không khỏi đặt lên bàn cân so sánh.

Phạm Quỳnh Anh: Nghiêm túc và kỷ luật trên sân

Ở tuổi 41, Phạm Quỳnh Anh vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn, thần thái cuốn hút. Nữ ca sĩ đã gắn bó với pickleball hơn 2 năm và gần như biến nó thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù đi lưu diễn hay du lịch châu Âu, cô vẫn tranh thủ ra sân để chơi vài set, giữ nhịp độ đều đặn.

Đặc biệt, Phạm Quỳnh Anh có thói quen dậy từ sáng sớm để tập luyện, chứng tỏ sự nghiêm túc và kỷ luật. Trên sân, cô thường chọn outfit năng động với chân váy tennis trắng kết hợp áo tank top ôm dáng, vừa tôn lên sự khỏe khoắn, vừa toát lên thần thái chuyên nghiệp. Những cú smash chuẩn xác cùng cách di chuyển linh hoạt khiến khán giả càng thêm ngưỡng mộ sự bền bỉ và tinh thần thể thao của giọng ca Tất cả sẽ thay em.

Phạm Quỳnh Anh và những cú smash mượt mà

Phạm Quỳnh Anh thần thái trên sân pickleball

Hồi mới chơi pickleball, Phạm Quỳnh Anh cảm nhận: "Là newbie nhưng tôi thấy môn này vui mọi người ạ… Vừa mạnh khoẻ vừa có tinh thần đồng đội… Thắng thua không quan trọng, sức khoẻ là ưu tiên"...

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Đi Moskva nhưng không thể từ bỏ niềm đam mê pickleball"

Bảo Anh: Năng lượng vui vẻ, cuốn hút nhờ đôi chân dài

Trong khi đó, Bảo Anh lại mang đến một bầu không khí khác hẳn. Các clip pickleball của cô thường viral trên mạng xã hội nhờ sự kết hợp cùng hội bạn thân, đặc biệt là ca sĩ Trung Quân. Trái ngược với phong thái nghiêm túc của đàn chị, Bảo Anh chơi pickleball với tinh thần thoải mái, vui vẻ là chính.

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt rạng rỡ, nhan sắc thăng hạng hậu sinh con, Bảo Anh còn khiến fan xuýt xoa với cặp chân dài thẳng tắp, vóc dáng săn chắc. Trên sân, cô thường diện quần short thể thao và áo ôm sát, khoe trọn lợi thế hình thể. Mỗi cú đánh hay pha di chuyển của Bảo Anh đều toát lên năng lượng trẻ trung, tràn đầy sức sống, khiến netizen "bị cuốn" ngay cả khi cô chỉ đang đùa vui cùng bạn bè.

Bảo Anh gây sốt với đôi chân dài thẳng tắp trên sân pickleball

Năng lượng vui tươi của Bảo Anh và hội bạn trên sân pickleball

Hai phong thái - một niềm đam mê Nếu Phạm Quỳnh Anh ghi điểm nhờ sự kỷ luật, thần thái chuyên nghiệp thì Bảo Anh lại chinh phục fan bằng vẻ đẹp phóng khoáng, tự nhiên. Dù mỗi người mang đến một sắc màu riêng, nhưng điểm chung của cả hai là tinh thần yêu thể thao và sự cuốn hút khó cưỡng khi cầm vợt bước vào sân pickleball.

Có lẽ vì vậy mà dân mạng khó có thể phân định rõ ràng "ai thần thái hơn, ai dáng đẹp hơn" - bởi mỗi khoảnh khắc của hai mỹ nhân đều khiến fan phải " thả tim" không ngớt.