Cô gái cao 1m58 làm khuynh đảo làng bóng chuyền thế giới gây xôn xao

Ở trận tứ kết giải bóng chuyền thế giới gặp Hà Lan – đội bóng sở hữu chiều cao trung bình lên đến 1m87, Kojima của đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản đã có ngày thi đấu rực sáng. Cô thực hiện thành công 14 pha cứu bóng, nhiều hơn cả hai libero bên phía đối thủ vốn cao lần lượt 1m74 và 1m81. Sự chắc chắn và khả năng phản xạ nhanh nhạy của Kojima đã giúp Nhật Bản kiềm chế sức mạnh từ những tay đập cao lớn, đồng thời tạo cảm hứng cho đồng đội chiến đấu kiên cường.

Không chỉ dừng lại ở một trận đấu, phong độ ổn định đã giúp Kojima ghi dấu ấn đậm nét suốt cả giải. Kết thúc giải, cô đứng ở vị trí thứ 7 toàn giải về số lần cứu bóng, với 51 pha cứu thành công. Đây là con số đáng nể, đặc biệt nếu đặt trong bối cảnh cô thường xuyên phải đối đầu với những tay đập có chiều cao vượt trội đến gần 30 cm.

Điều khiến người hâm mộ ấn tượng ở Kojima không chỉ là những con số thống kê, mà còn là tinh thần thi đấu quả cảm. Cô liên tục lăn xả trên sân, không ngại va chạm để cứu bóng trong những tình huống ngặt nghèo nhất. Hình ảnh một libero nhỏ bé hóa giải các pha tấn công uy lực từ đối phương trở thành biểu tượng cho nghị lực và khát khao vượt lên giới hạn bản thân.

VĐV bóng chuyền có chiều cao khiêm tốn gây xôn xao bởi sự lăn xả, thông số trong mỗi trận đấu đều đáng nể

Sinh ngày 7/11/1994 tại Sendai, tỉnh Miyagi, Kojima bắt đầu sự nghiệp bóng chuyền từ thời trung học Funabashi, sau đó tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Đại học Aoyama Gakuin. Năm 2016, cô gia nhập NEC Red Rockets , nơi gắn bó gần một thập kỷ và giành nhiều danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch SV.League (2017, 2023, 2024) cùng 2 Cúp Nữ hoàng (2023, 2024).

Nữ VĐV luôn thi đấu máu lửa khiến dân bóng chuyền ngưỡng mộ

Trên đấu trường quốc tế, Kojima được triệu tập vào đội tuyển Nhật Bản từ năm 2022 và nhanh chóng khẳng định vị thế. Cô giành giải Best Libero tại Asian Championships 2023, góp phần mang về tấm huy chương đồng, và tiếp tục giữ phong độ cao tại Volleyball Nations League 2024 giúp Nhật Bản giành HCB. Kojima cũng góp mặt trong đội hình tham dự Olympic Paris 2024, trở thành một trong những nhân tố then chốt của tuyển nữ Nhật Bản.

Đến năm 2024, cô bước sang một thử thách mới khi sang Mỹ thi đấu cho LOVB Salt Lake trong hệ thống League One Volleyball (LOVB). Tại đây, Kojima tiếp tục chứng minh đẳng cấp và được vinh danh LOVB Libero of the Year 2025, đồng thời lọt vào đội hình LOVB Icons Second Team.

Không sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng Kojima lại có khả năng di chuyển linh hoạt, đọc tình huống cực tốt và tinh thần chiến đấu máu lửa. Truyền thông quốc tế gọi cô bằng nhiều biệt danh trìu mến như "chiến binh 1m58" hay "người gác đền tí hon của bóng chuyền Nhật Bản".