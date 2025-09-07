Bắt gặp Hương Giang cười nói vui vẻ cùng Phú Cường tại PPA Tour Asia

Chiều ngày 7/9 tại TP.HCM diễn ra lượt trận cuối cùng của giải PPA Tour Asia VietNam Open 2025. Là một "tín đồ" của pickleball, cặp đôi Hương Giang và Phú Cường xuất hiện trên khán đài theo dõi các trận đấu đỉnh cao.

Đáng chú ý, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu Phú Cường đã có sự đồng hành của Hương Giang. Trước đó, nam người mẫu bị bắt bắt lẻ bóng trên sân chiều ngày 6/9. Trên khán đài sân pickleball, Hương Giang và Phú Cường trò chuyện cực vui vẻ và cùng nhau theo dõi từng trận đấu kịch tính dưới sân.

Bắt gặp Hương Giang và Phú Cường trên sân pickleball

Cả hai thoải mái tương tác với nhau

Hương Giang cùng Phú Cường chăm chú theo dõi trận đấu

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào của hoa hậu Hương Giang và bạn trai Phú Cường trên sân pickleball. Trong đoạn clip, cả hai gây chú ý bởi màn tương tác đầy tình cảm, từ ánh mắt trìu mến cho đến cử chỉ quan tâm khiến fan không khỏi xuýt xoa. Không chỉ là đôi tình nhân nổi tiếng, Hương Giang và Phú Cường còn là cặp đôi truyền cảm hứng khi cùng nhau lựa chọn thể thao để rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình cảm.

Khoảnh khắc gây chú ý trước đó của cặp đôi (Ảnh: Bông truyền thông)

Hương Giang mới tập chơi pickleball (Ảnh: Bông truyền thông)



