Hé lộ cúp vàng Giải Pickleball PPA Tour Asia 2025: Đẹp choáng ngợp, lại đậm chất Việt Nam!

Giải Pickleball PPA Tour Asia 2025 đang nóng lên từng ngày với những màn so tài đỉnh cao của dàn vận động viên đẳng cấp quốc tế, và mới đây, hình ảnh cận cảnh chiếc cúp vàng PPA đã được tiết lộ tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Ngay khi vừa được hé lộ, chiếc cúp đã khiến cộng đồng người hâm mộ phải trầm trồ bởi thiết kế vừa sang trọng, vừa đậm chất văn hóa Việt Nam.

Không đi theo lối mòn của những chiếc cúp thể thao thông thường, cúp của PPA Tour Asia - Vietnam Open 2025 được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn - biểu tượng thiêng liêng gắn bó với lịch sử và văn hoá ngàn năm của người Việt. Từng đường nét hoa văn được chạm khắc tinh xảo, phủ ánh vàng óng ả, khiến chiếc cúp vừa sang trọng, khẳng định giá trị cao quý của chiến thắng, vừa mang đậm bản sắc dân tộc. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được sự quyền lực và ý nghĩa mà nó đại diện.

Điểm đặc biệt nằm ở chỗ, trống đồng không chỉ là hiện vật lịch sử, mà còn tượng trưng cho sức mạnh, trí tuệ và tinh thần đoàn kết - những giá trị hoàn toàn phù hợp với tinh thần thể thao của Pickleball. Chính vì vậy, việc nâng cao chiếc cúp này không đơn thuần là vinh quang cá nhân, mà còn mang theo cả niềm tự hào văn hóa Việt.

Việc lựa chọn trống đồng làm hình mẫu cho chiếc cúp càng làm tăng thêm tính ý nghĩa: đây không chỉ là phần thưởng cho nhà vô địch, mà còn là niềm tự hào văn hóa khi giải đấu thể thao quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Mỗi chi tiết nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, từ hoa văn vòng tròn trên mặt trống, đến những hình khắc quanh thân, thể hiện sự hòa hợp giữa sức mạnh, trí tuệ và tinh thần đồng đội - những yếu tố quan trọng của bộ môn Pickleball.

Nhìn vào tổng thể, chiếc cúp được khắc hoạ tỉ mỉ, tinh tế vừa mang vẻ đẹp thể thao lại là nơi hội tụ giữa tinh hoa văn hóa truyền thống và dấu ấn hiện đại của một giải đấu tầm cỡ quốc tế.

Không quá lời khi nói, cúp vàng PPA Tour Asia 2025 khiến bất kì VĐV nào cũng ao ước được một lần chạm tay. Vừa đẹp, vừa sang, lại vừa ý nghĩa - bảo sao cộng đồng mạng đã "rần rần" check-in, chia sẻ hình ảnh khắp nơi!



