Tiểu thư tài phiệt Harper Beckham chiếm spotlight ở tiệc sinh nhật xa hoa của anh hai, anh cả Brooklyn vẫn “cạch mặt” gia đình

Ngày 1/9, gia đình Beckham đã cùng nhau tổ chức sinh nhật tuổi 23 cho cậu hai Romeo Beckham tại một nhà hàng Nhật sang trọng ở London. Bữa tiệc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi loạt khoảnh khắc gia đình quyền lực nhất nhì nước Anh được chia sẻ.
Trong khung hình của cả gia đình, Victoria Beckham nền nã với phong cách quý phái, David Beckham lịch lãm bảnh bao, Cruz trẻ trung, còn nhân vật chính Romeo giản dị mà cuốn hút. Nhưng chiếm trọn spotlight hôm ấy không ai khác ngoài Harper Beckham - tiểu thư út nhà Becks.
Xuất hiện trong tiệc sinh nhật anh hai, Harper gây chú ý khi diện váy đen cúp ngực đầy quyến rũ, khéo léo khoe bờ vai thon và vóc dáng ngày càng phổng phao. Tông trang phục đen tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật làn da trắng và mái tóc vàng óng ả suôn mượt, giúp thiếu nữ tỏa sáng, vừa thanh lịch vừa hiện đại. Ở tuổi teen, Harper đã cho thấy khí chất đúng chuẩn "tiểu thư tài phiệt", sẵn sàng nối gót bố mẹ trở thành biểu tượng phong cách mới.
Khác với hình ảnh nhí nhảnh ngày nào, Harper nay đã bước vào giai đoạn "dậy thì thành công", gương mặt thanh tú với những đường nét rõ ràng hơn. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tự tin khiến cô bé như thể đã trưởng thành hơn tuổi thật. Khoảnh khắc Harper ôm chặt bố David trong bữa tiệc cũng khiến dân tình "tan chảy". Hình ảnh một tiểu thư tóc vàng cười tươi rạng rỡ bên người bố nổi tiếng vừa ấm áp vừa "ngọt lịm tim".
Tất nhiên, ở tiệc sinh nhật này, Romeo vẫn là nhân vật chính, được bố mẹ và các em hết lòng chúc mừng. Bữa tiệc mang đậm không khí gia đình ấm áp nhưng vẫn xa hoa, đúng chuẩn phong cách của nhà Beckham.
Sinh nhật của Romeo Beckham
Tuy nhiên, giữa loạt khoảnh khắc lung linh ấy, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham vẫn khiến dư luận bàn tán. Một lần nữa, cậu cả nhà Beckham không góp mặt trong sự kiện quan trọng của gia đình. Không chỉ thế, anh cũng không để lại lời chúc nào cho em trai trên mạng xã hội, trong khi David, Victoria và Cruz đều gửi gắm những lời nhắn đầy tình cảm.
Động thái im lặng này càng làm rộ lên tin đồn Brooklyn "cạch mặt" gia đình kể từ sau đám cưới đình đám với Nicola Peltz năm 2022. Gần đây, cặp đôi thậm chí còn tổ chức lễ làm mới lời thề cưới mà không mời bất kỳ thành viên nào của nhà Beckham, khiến David và Victoria vô cùng tổn thương.
Dưới loạt ảnh sinh nhật, bên cạnh việc bày tỏ sự tiếc nuối vì Brooklyn tiếp tục vắng mặt, netizen còn dành "cơn mưa lời khen" cho Harper. Một số bình luận nổi bật: "Harper lớn quá nhanh, nhìn như một quý cô sang chảnh thực thụ", "Mỗi lần nhà Beckham có dịp hội tụ là y như rằng Harper chiếm trọn spotlight", "Gen trội nhà Beckham đúng là không đùa được, từ bố mẹ đến các con đều quá đẹp"...
Có thể thấy, dù drama gia đình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Harper Beckham vẫn trở thành tâm điểm được nhắc đến nhiều nhất sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa của anh hai. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng phong cách thời trang cuốn hút, tiểu thư út nhà Beckham hứa hẹn sẽ là "fashion icon thế hệ mới" trong tương lai gần.