Tiểu thư tài phiệt Harper Beckham chiếm spotlight ở tiệc sinh nhật xa hoa của anh hai, anh cả Brooklyn vẫn “cạch mặt” gia đình

Ngày 1/9, gia đình Beckham đã cùng nhau tổ chức sinh nhật tuổi 23 cho cậu hai Romeo Beckham tại một nhà hàng Nhật sang trọng ở London. Bữa tiệc nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi loạt khoảnh khắc gia đình quyền lực nhất nhì nước Anh được chia sẻ.

Trong khung hình của cả gia đình, Victoria Beckham nền nã với phong cách quý phái, David Beckham lịch lãm bảnh bao, Cruz trẻ trung, còn nhân vật chính Romeo giản dị mà cuốn hút. Nhưng chiếm trọn spotlight hôm ấy không ai khác ngoài Harper Beckham - tiểu thư út nhà Becks.

Xuất hiện trong tiệc sinh nhật anh hai, Harper gây chú ý khi diện váy đen cúp ngực đầy quyến rũ, khéo léo khoe bờ vai thon và vóc dáng ngày càng phổng phao. Tông trang phục đen tối giản nhưng tinh tế, làm nổi bật làn da trắng và mái tóc vàng óng ả suôn mượt, giúp thiếu nữ tỏa sáng, vừa thanh lịch vừa hiện đại. Ở tuổi teen, Harper đã cho thấy khí chất đúng chuẩn "tiểu thư tài phiệt", sẵn sàng nối gót bố mẹ trở thành biểu tượng phong cách mới.

Harper nổi bật trong tiệc sinh nhật anh hai

Khác với hình ảnh nhí nhảnh ngày nào, Harper nay đã bước vào giai đoạn "dậy thì thành công", gương mặt thanh tú với những đường nét rõ ràng hơn. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt tự tin khiến cô bé như thể đã trưởng thành hơn tuổi thật. Khoảnh khắc Harper ôm chặt bố David trong bữa tiệc cũng khiến dân tình "tan chảy". Hình ảnh một tiểu thư tóc vàng cười tươi rạng rỡ bên người bố nổi tiếng vừa ấm áp vừa "ngọt lịm tim".