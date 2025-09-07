Lý Hoàng Nam lần đầu giành vé vào chung kết PPA Tour Asia

Chiều 6/9, tại cụm sân pickleball ở Global City (Thủ Đức, TP HCM), khán giả đã chứng kiến 2 trận bán kết đơn nam chuyên nghiệp kịch tính của giải PPA Asia – Vietnam Open 2025. Tâm điểm chính là chiến thắng ấn tượng của Lý Hoàng Nam. Tay vợt sinh năm 1997 lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết một giải đấu trong hệ thống Professional Pickleball Association (PPA).

Ở trận bán kết 2, Lý Hoàng Nam đối đầu với Trương Vinh Hiển – tay vợt từng được đánh giá có lối chơi mạnh mẽ, khó lường. Với phong độ ổn định, Hoàng Nam nhập cuộc chủ động, tận dụng tốt những tình huống xử lý nhanh trên lưới để khép lại game 1 với tỉ số 11-5. Sang game 2, Trương Vinh Hiển gặp bất lợi khi dính chấn thương cổ chân, phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Điều này khiến anh đánh mất nhịp độ, tạo điều kiện cho Hoàng Nam kết thúc trận đấu với chiến thắng 11-6, qua đó thắng chung cuộc 2-0.

Chiến thắng này không chỉ giúp Lý Hoàng Nam lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết PPA Tour Asia, mà còn là cột mốc cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của tay vợt này khi chuyển mình từ tennis sang môn pickleball.

Lý Hoàng Nam lần đầu vào chung kết giải đấu pickleball thuộc PPA (Ảnh: Tống Đức Thuận)

Ở cặp bán kết còn lại, Phúc Huỳnh cũng có màn trình diễn thuyết phục khi vượt qua Trịnh Linh Giang với tỉ số 2-0 (11-9, 11-7). Trận thắng này đưa Phúc Huỳnh trở thành đối thủ của Hoàng Nam trong trận chung kết, hứa hẹn tạo nên màn đối đầu nội bộ đầy hấp dẫn giữa hai đại diện hàng đầu Việt Nam. Theo lịch thi đấu, trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp sẽ diễn ra vào ngày 7/9.

Phúc Huỳnh thắng Trịnh Linh Giang (Ảnh: New Sport)

Cùng ngày, ở nội dung dành cho VĐV U18, hai tay vợt của Việt Nam là Lê Xuân Đức và Tống Nhật Minh đã giành chức vô địch. Qua đó củng cố vị trí 3 lần liên tiếp dẫn đầu tại PPA Tour Asia.

Xuân Đức - Nhật Minh giành chức vô địch nội dung dành cho U18

Ở nội dung đơn nữ, Yufei Long thắng Rika Fujiwara giành vé vào chung kết gặp Sahra Dennehy. Ở nội dung đôi nam nữ, 2 VĐV gốc Việt là Jonathan Truong và Alix Truong để thua đầy tiếc nuối cặp đôi Joseph Wild - Danni-elle Townsend, qua đó lỡ hẹn chung kết.

Trong ngày 7/9, các trận đấu tại PPA Tour Asia Vietnam Open 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại cụm sân pickleball ở Global City.