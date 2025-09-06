Võ sĩ karate Việt Nam giành 2 HCB đầu tay tại giải vô địch trẻ châu Á 2025

Tuyển thủ Nguyễn Mai Quỳnh Anh đã giành HCB tại giải vô địch trẻ châu Á 2025 đối với nhóm tuổi thiếu niên. Ảnh: AKF

Giải đấu bắt đầu tranh tài ngày 5-9 theo giờ địa phương tại Trung Quốc và võ sĩ đội tuyển karate Việt Nam đã thi đấu những nội dung đầu tiên. Năm nay, giải tranh tài các nội dung đối với nhóm tuổi thiếu niên, vô địch trẻ và U21.

Tại nội dung kata cá nhân nữ nhóm tuổi thiếu niên, tuyển thủ Nguyễn Mai Quỳnh Anh xuất sắc vượt qua bán kết để vào chung kết tranh vô địch với Sugino Reika (Nhật Bản). Đáng tiếc, Nguyễn Mai Quỳnh Anh không có được chiến thắng cuối cùng nên nhận HCB. Năm ngoái, Quỳnh Anh từng tham dự giải và cũng giành ngôi á quân. Sau đó, cô thi đấu giải vô địch trẻ thế giới, giành HCB.

Sau tấm HCB của Nguyễn Mai Quỳnh Anh, chúng ta tiếp tục thi đấu kata đồng đội nữ nhóm tuổi thiếu niên giải vô địch trẻ châu Á 2025. Các tuyển thủ Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Mai Quỳnh Anh, Lê Đình Phương Nghi, Nguyễn Thị Quỳnh Như giành HCB do thua đội Nhật Bản.

Như vậy tạm thời sau ngày đầu tiên, đội karate Việt Nam giành 2 HCB tại giải vô địch trẻ châu Á 2025 để tạm giữ hạng 7 trên bảng xếp hạng. Chúng ta tiếp tục thi đấu các nội dung tiếp theo đến hết ngày 7-9.

11 võ sĩ của karate Việt Nam dự giải lần này gồm Diệu Ly, Ngọc Nhi, Quỳnh Anh, Phương Nghi, Quỳnh Như, Văn Đức, Cẩm Tú, Thu Uyên, Văn Lương, Kim Tiền, Nguyễn Thị Mẫn.