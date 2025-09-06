'Yamal xứ Thanh' ghi bàn, U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore

Bàn thắng của Văn Thuận giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Singapore.

Trên sân nhà, U23 Việt Nam đụng độ U23 Singapore trong trận đấu mà họ được đánh giá cao hơn đối thủ. Thực tế, U23 Singapore hầu như không tạo ra được bất kì nguy cơ nào đối với khung thành của Trần Trung Kiên. Trong thế trận như vậy, U23 Việt Nam càng đẩy cao đội hình để nhanh chóng có bàn mở tỷ số.

Pha bóng đáng chú ý đầu tiên thuộc về Khuất Văn Khang khi cú đá phạt của anh đưa bóng đi chệch khung thành đáng tiếc. Đình Bắc và Văn Trường là hai nhân tố nổi bật nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Họ liên tục đưa ra nhiều pha xử lý ấn tượng trong vòng cấm nhưng dứt điểm là vấn đề lớn.

Văn Thuận ghi bàn cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam phung phí rất nhiều cơ hội để khai thông thế bế tắc. Nhưng ở cự ly chưa tới 3 mét, Lê Viktor bằng cách nào đó lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Trước đó, pha phối hợp từ sân của U23 Việt Nam để lại nhiều ấn tượng. Hiệp 1 trôi qua với tỉ số hòa 0-0 và niềm vui dành cho Singapore.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik có điều chỉnh với việc tung Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận vào sân thay cho Khuất Văn Khang và Lê Viktor. Phút 68, đến lượt Thanh Nhàn đệm bóng trúng xà ngang sau đường chuyền vào rất tốt của Nguyễn Văn Trường.

U23 Việt Nam tiếp tục thay người và sự điều chỉnh này đã phát huy hiệu quả. Phút 79, Nguyễn Phi Hoàng tạt bóng để Lê Văn Thuận đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số cho U23 Việt Nam. Thời gian còn lại của trận đấu, U23 Việt Nam giữ vững thành quả, giành chiến thắng và có ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ hai.