Mê mẩn ngắm tiểu thư Harper Beckham tuổi 14, làn da căng bóng, mặc tạp dề vào bếp cùng bố cũng xinh đẹp vô cùng!

Harper Seven Beckham - cô con gái út và cũng là "công chúa nhỏ" của gia đình David - Victoria Beckham - hiện đã bước sang tuổi 14. Từ một cô bé bụ bẫm, đáng yêu, Harper giờ đây khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ bởi sự thay đổi ngoạn mục cả về nhan sắc lẫn vóc dáng, visual chuẩn thiếu nữ thanh xuân khiến người ta thương nhớ.

Những hình ảnh mới nhất được gia đình Beckham chia sẻ trên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật Romeo Beckham nhanh chóng gây "bão" bởi thần thái cuốn hút của Harper. Ở tuổi 14, ái nữ sở hữu gương mặt sáng bừng, đường nét thanh thoát, sống mũi cao và đôi mắt trong veo thừa hưởng từ bố mẹ. Netizen nhận xét rằng Harper ngày càng giống mẹ Victoria ở sự tinh tế, sang trọng, đồng thời cũng thừa hưởng nụ cười ấm áp, gần gũi của bố David. Gương mặt của cô bé là sự kết hợp hào hoà giữa vẻ đẹp sắc sảo của mẹ và diện mạo "cầu thủ điển trai nhất thế giới" của bố.

Nếu như trước đây Harper gắn liền với hình ảnh mũm mĩm, đáng yêu, thì nay cô bé đã cao ráo, phổng phao hơn hẳn. Dáng vóc của Harper trở nên thon gọn, đôi chân dài và phong thái tự tin khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trong những khoảnh khắc diện váy maxi ôm dáng trong buổi tiệc gia đình, hay chỉ đơn giản là hoodie đôi bên mẹ, Harper vẫn toát lên nét nữ tính dịu dàng, đúng chuẩn tiểu thư nhà Beckham.

Không chỉ nhan sắc và vóc dáng, Harper còn được chú ý bởi gu thời trang ngày càng có nét riêng. Sinh ra trong gia đình có mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, cô bé sớm được tiếp xúc với thế giới thời trang xa hoa. Tuy nhiên, Harper lại thường chọn phong cách giản dị, gần gũi với tuổi thiếu niên. Từ những set đồ năng động khi đi du lịch, cho đến những bộ váy thanh lịch trong dịp đặc biệt, Harper đều biết cách ghi điểm nhờ thần thái tự tin và nụ cười rạng rỡ.

Một khoảnh khắc đặc biệt khiến cộng đồng mạng thích thú là khi Harper cùng bố David Beckham vào bếp, cả hai mặc tạp dề đôi và vui vẻ tạo dáng trước ống kính. Trong khi David cầm ly rượu vang mỉm cười, Harper đứng cạnh với gương mặt xinh xắn, vóc dáng ra dáng thiếu nữ. Hình ảnh ấm áp này không chỉ cho thấy mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa cha và con gái, mà còn làm nổi bật sự trưởng thành của Harper ở tuổi 14.

Từ một cô bé từng nhiều lần xuất hiện trong vòng tay cha mẹ tại các show diễn thời trang, Harper giờ đây dần khẳng định hình ảnh riêng của mình. Nhiều người dự đoán rằng với nền tảng gia đình cùng ngoại hình ngày càng nổi bật, Harper có thể trở thành một gương mặt sáng giá trong làng thời trang hoặc giải trí trong tương lai.

Netizen quốc tế không tiếc lời khen ngợi: "Harper đúng là đóa hồng nhỏ của nhà Beckham, càng lớn càng xinh", hay "Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào Harper còn bé xíu, giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi".

Có thể nói, ở tuổi 14, Harper Beckham đã vượt xa hình ảnh một cô "công chúa nhỏ" trong gia đình nổi tiếng. Cô bé đang cho thấy sự trưởng thành, duyên dáng và đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của công chúng trong những năm tới