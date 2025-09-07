Cam thường bắt trọn visual sáng bừng, body sexy khoẻ khoắn của mỹ nữ làng pickleball Alix Trương

Từ một tay vợt quần vợt trung học tại Mỹ, Alix Trương đã trở thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất của pickleball. Với lối chơi mạnh mẽ, quyết đoán, cô gái gốc Việt không chỉ gặt hái hàng loạt huy chương quốc tế mà còn ghi dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng thể thao Việt Nam.

Alix Trương lần đầu tham dự giải đấu chính thức diễn ra ở Việt Nam lập tức trở thành cái tên chiếm trọn "spotlight". Cô cùng em trai Jonathan Trương vừa gây chú ý khi đánh bại đối thủ mạnh để góp mặt ở trận bán kết đôi nữ PPA Tous Asia Vietnam Open 2025.

Ngắm visual sáng bừng của Alix Trương

Gia nhập APP Tour (Association of Pickleball Players), Alix nhanh chóng khẳng định tài năng. Cô đã giành tổng cộng 19 huy chương, trong đó có 8 tấm vàng. Ở Major League Pickleball (MLP), Alix từng khoác áo đội California BLQK Bears và hiện thi đấu cho Bay Area Breakers.

Alix có bố mẹ là người Việt Nam. Alix, được biết đến với tinh thần thi đấu rực lửa và cú đánh trái tay hai tay đáng gờm. Theo hệ thống xếp hạng PPA Tour, tính đến tháng 7/2025, Alix đang giữ vị trí hạng 26 đôi nữ và 27 đơn nữ.

Không chỉ ghi dấu ấn bằng những cú đánh mạnh mẽ, Alix Trương còn gây ấn tượng với ngoại hình trẻ trung, quyến rũ. Vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn nhờ lịch trình tập luyện cường độ cao giúp cô nàng luôn tỏa ra năng lượng tràn đầy trên sân đấu.

Tay vợt nữ sở hữu vóc sáng săn chắc