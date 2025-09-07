Rooney hé lộ chuyện "ngượng chín mặt" khi ăn tối nhà David Beckham

Nhắc đến David và Victoria Beckham, người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh một cặp đôi siêu sao giàu có, sang chảnh và luôn toát ra thần thái "quý tộc" trong mọi khoảnh khắc. Thế nhưng mới đây, Wayne Rooney đã kể lại một câu chuyện khiến người hâm mộ vỡ òa vì sự giản dị đến bất ngờ của nhà Beckham, khi anh cùng vợ Coleen được mời đến ăn tối ở nhà Becks cách đây hơn 20 năm.

Trong podcast The Wayne Rooney Show của BBC, cựu đội trưởng tuyển Anh đã nhớ lại ký ức tuổi 19 đầy thú vị. Khi đó, Rooney vừa được gọi lên đội tuyển quốc gia và cùng bạn gái Coleen đến nhà Beckham dùng bữa. Trong đầu, anh đã hình dung về một buổi tiệc thịnh soạn, cầu kỳ, thậm chí có thể là những món ăn "sang chảnh" chuẩn phong cách của Victoria – người vốn gắn liền với hình ảnh "Posh Spice" kiêu kỳ.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Trên bàn ăn hôm ấy, món chính đơn giản, Rooney kể: "Tôi đã thật sự bất ngờ. Ai cũng nghĩ ăn tối tại nhà Beckham sẽ vô cùng xa hoa, nhưng họ tiếp đãi rất đời thường. Ngồi ăn kebabs (món ăn sử dụng thịt cắt miếng rồi xiên vào que nướng trên than hồng)cùng nhau, cảm giác gần gũi và thoải mái hơn rất nhiều so với tôi tưởng tượng".

Rooney là đồng đội của Beckham ở tuyển Anh

Dù bữa ăn giản dị, nhưng đó lại là một trong những kỷ niệm khó quên nhất với Rooney. Không chỉ bởi sự hiếu khách của vợ chồng Becks, mà còn bởi một "tai nạn" nho nhỏ khiến anh ngượng chín mặt. Trong lúc vui đùa, Rooney vô tình làm cậu bé Brooklyn – con trai cả của David và Victoria bị va đầu. Brooklyn bật khóc nức nở, còn Rooney thì cuống quýt xin lỗi. "Tôi chỉ biết đứng đó lúng túng, trong khi David và Victoria phải dỗ dành con trai", anh nhớ lại.

Điều khiến Rooney bất ngờ không kém chính là tính cách thật của Victoria Beckham. Trên truyền thông, Vic luôn gắn liền với hình ảnh lạnh lùng, ít cười và sang chảnh bậc nhất. Nhưng ngoài đời, cô lại khiến Rooney thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. "Victoria rất hài hước, duyên dáng và dễ thương hơn nhiều so với những gì công chúng vẫn nghĩ. Tôi thực sự bị ấn tượng bởi sự gần gũi đó", Rooney bật mí.

Victoria Beckham được nhận xét hoà đồng, gần gũi

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện bữa tối với nhà Beckham, Rooney còn chia sẻ thêm một kỷ niệm khó quên khác về Coleen – người bạn gái đồng hành cùng anh từ thuở thiếu niên. Đêm trước khi Rooney có trận ra mắt trong màu áo đội tuyển Anh, Coleen đã lén sơn móng chân anh trong lúc anh ngủ. Sáng dậy, phát hiện ra "tác phẩm" của bạn gái, Rooney đã "tức điên" vì cảm thấy bị trêu chọc ngay trước thời khắc quan trọng. Nhưng sau nhiều năm nhìn lại, anh bật cười thừa nhận đó lại là một trong những kỷ niệm đáng yêu nhất mà cả hai từng trải qua.

Những mẩu chuyện nhỏ nhưng đầy ấm áp này giúp người hâm mộ thấy được một Rooney rất khác, không chỉ là "gã sát thủ sân cỏ" máu lửa từng khiến cả châu Âu khiếp sợ, mà còn là một chàng trai trẻ từng ngượng ngùng, lóng ngóng trước bữa tối với thần tượng, từng bị bạn gái trêu chọc bằng những chiêu trò tinh nghịch.

Hai thập kỷ đã trôi qua, Wayne Rooney giờ đây là huyền thoại của bóng đá Anh, trong khi Coleen vẫn là hậu phương vững chắc bên cạnh anh. David và Victoria Beckham cũng đã xây dựng nên một "đế chế" thời trang – giải trí – bóng đá khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ.