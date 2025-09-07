Kỳ Hân rạng rỡ xuất hiện ở PPA Tour Asia sau chấn thương nghiêm trọng vì pickleball, đam mê khó bỏ!

Kỳ Hân làm khán giả ở PPA Tour Asia - Vietnam Open 2025 (Video: Duy Khang)

Sau nhiều tháng điều trị chấn thương khi chơi pickleball, ngày 7/9, người mẫu Kỳ Hân chính thức tái xuất tại giải Pickleball PPA Tour Asia 2025 diễn ra ở TP.HCM. Không cầm vợt trực tiếp thi đấu, nhưng sự xuất hiện của bà xã Mạc Hồng Quân trên khán đài ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Trong loạt khoảnh khắc ghi lại, Kỳ Hân diện outfit trẻ trung với áo tank top trắng kết hợp chân váy thể thao màu đỏ, khoe vóc dáng cao ráo và body săn chắc. Mái tóc được buộc gọn gàng càng làm nổi bật gương mặt rạng rỡ, đầy sức sống. Phong cách sporty nhưng vẫn cuốn hút khiến Kỳ Hân nhận về "cơn mưa" lời khen từ netizen: vừa khỏe khoắn, vừa sành điệu.

Kỳ Hân xinh đẹp cổ vũ chung kết PPA Tour Asia 2025

Không chỉ gây ấn tượng ở ngoại hình, biểu cảm của Kỳ Hân cũng khiến dân tình đặc biệt chú ý. Cô liên tục vỗ tay, nín thở, thậm chí cau mày căng thẳng theo từng đường bóng trong trận chung kết. Ở một số khoảnh khắc, Kỳ Hân còn nghiêng người theo dõi, tay siết chặt đầy hồi hộp, cho thấy sự nhập tâm cực độ khi cổ vũ.

Đáng chú ý, sau chấn thương từng khiến cô phải nghỉ thi đấu nhiều tháng, di chuyển bằng xe lăn và nạng, hiện tại Kỳ Hân đã có thể đi lại bình thường, thậm chí chạy nhẹ để tập luyện phục hồi. Đây được xem là tín hiệu cực kỳ tích cực, mở ra cơ hội để người đẹp sớm trở lại sân đấu trong thời gian tới.

Netizen để lại nhiều bình luận động viên và khen ngợi: "Outfit siêu đẹp, nhìn Hân như chưa từng bị chấn thương vậy", "Vừa hồi phục xong mà comeback thế này là quá ngầu", "Thần thái của Kỳ Hân khi cổ vũ trận chung kết đúng đam mê luôn".

Có thể thấy, Kỳ Hân không chỉ trở lại sau chấn thương, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần thể thao không bỏ cuộc. Dù chưa cầm vợt trên sân, nhưng chỉ riêng sự xuất hiện cùng bầu nhiệt huyết hôm nay cũng đủ chứng minh tình yêu của bà xã Mạc Hồng Quân dành cho bộ môn pickleball rồi.

Kỳ Hân năng động trên sân pickleball (Video: Tuấn Anh)

Kỳ Hân từng chấn thương nặng khi chơi pickleball

Một thời gian dài Kỳ Hân phải di chuyển bằng xe lăn và nạng

Cô luôn được Mạc Hồng Quân bên cạnh chăm sóc, động viên để phục hồi sau ca mổ



