Pickleball như chất gây nghiện, bỏ thì tiếc mà yêu thì khổ, bác sĩ nói thẳng sự thật

Pickleball đang trở thành hiện tượng toàn cầu, không chỉ bởi tính giải trí mà còn vì sức hút "gây nghiện" khó cưỡng. Từ Mỹ cho đến châu Á, môn thể thao này khiến hàng triệu người say mê đến mức, dù chấn thương, họ vẫn tìm cách trở lại sân càng nhanh càng tốt. Không ít bác sĩ phương Tây phải thốt lên: "Pickleball giống như chất gây nghiện".

Pickleball bùng nổ toàn cầu

Theo Sports and Fitness Industry Association (Mỹ), số lượng người chơi pickleball đã tăng 311% từ năm 2021, đạt mốc gần 20 triệu người vào năm 2024. New York Post nhận định đây là một trong những môn thể thao phát triển nhanh nhất lịch sử, khi từ công viên, sân trường cho đến khu nghỉ dưỡng, đâu đâu cũng vang lên tiếng bóng "pop-pop" quen thuộc.

Điểm đặc biệt là pickleball rất dễ chơi. Người mới chỉ mất vài phút làm quen đã có thể đánh qua lại, cảm giác "chiến thắng nhanh" này khiến ai cũng muốn chơi thêm. Cựu danh thủ tennis Andy Roddick, tỷ phú Bill Gates, hay nhiều nghệ sĩ Hollywood đều trở thành tín đồ.

Pickleball - Yêu thì khổ mà bỏ thì tiếc

Thú vui đi kèm cơn ác mộng chấn thương

Tuy nhiên, sự bùng nổ này kéo theo một mặt trái. Theo Orthopaedic Journal of Sports Medicine, số ca chấn thương liên quan đến pickleball đã tăng 41% chỉ trong năm 2020–2021. Tại Florida – "thủ phủ pickleball" của Mỹ, CBS News ghi nhận số ca cấp cứu vì môn này tăng 91% từ 2020 đến 2022, trong khi số ca nhập viện tăng tới 257%.

Các chấn thương phổ biến gồm rách gân Achilles, gãy cổ tay, bong gân mắt cá, chấn thương đầu gối, vai, thậm chí có cả ca nhồi máu cơ tim. WTAE Pittsburgh dẫn lời bác sĩ chỉnh hình Jim Sferra: "Tôi gặp bệnh nhân pickleball nhiều hơn bất kỳ môn nào khác, từ bong gân đến rách gân. Điểm chung là họ đều muốn quay lại sân ngay khi chưa lành".

Đặc biệt, nhóm trung niên và cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng pickleball lại chính là đối tượng dễ chấn thương nhất. New York Post dẫn lời bác sĩ Timothy Charlton (Cedars-Sinai, Mỹ): "Nhiều người vừa phẫu thuật xong đã hỏi bao giờ có thể cầm vợt trở lại. Pickleball cuốn hút đến mức họ sẵn sàng bất chấp lời khuyên của bác sĩ."

Vì sao "nghiện" đến thế?

Pickleball hội tụ đủ yếu tố để trở thành "món ăn tinh thần" khó bỏ. Pickleball có luật đơn giản, vận động vừa sức, lại mang tính cộng đồng cao. Mỗi trận đấu thường chỉ kéo dài 15–20 phút, vừa nhanh gọn vừa dễ rủ bạn bè tham gia. Chính sự thân thiện và "có thành công tức thì" đã biến pickleball thành một cơn sốt.

Một khảo sát trên Journal of Functional Morphology and Kinesiology (2025) còn cho thấy có tới 41% người chơi từng gặp chấn thương tay hoặc cánh tay. Nguy cơ cao gấp nhiều lần nếu chơi liên tục quá 2 giờ hoặc nhiều ngày liền. Tuy vậy, phần lớn người được hỏi thừa nhận vẫn tiếp tục ra sân vì quá vui.

Dù được ví là "chất gây nghiện thể thao", pickleball không hề tiêu cực. Ngược lại, đây là môn thể thao giúp kết nối cộng đồng, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng tinh thần. Vấn đề chỉ nằm ở việc nhiều người quá "tham" chơi, không chịu nghỉ ngơi khi đau hoặc không chuẩn bị kỹ.

Vậy làm sao để giảm chấn thương khi chơi pickleball?

- Luôn khởi động động (xoay khớp, chạy nhẹ, vung tay chân) trước khi vào sân.

- Mang giày chuyên dụng, tránh dùng sneaker đi dạo.

- Chơi vừa đủ, không "cày" 2–3 tiếng liên tục.

- Lắng nghe cơ thể: đau thì nghỉ, đừng biến bác sĩ thành "đồng đội bất đắc dĩ".

Pickleball, từ một trò chơi sân vườn ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, nay đã trở thành phong trào toàn cầu. Nhưng cùng với niềm vui và sự "nghiện tích cực" mà nó mang lại, pickleball cũng đặt ra thách thức về sức khỏe cộng đồng. Chơi để vui, để khỏe chứ đừng để niềm đam mê biến thành một chuyến đi cấp cứu ngoài ý muốn.