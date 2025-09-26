Trịnh Linh Giang "nhá hàng" sân pickleball của mình, trông khác gì "ở bển" đâu

Sau nhiều tháng chuẩn bị, sân pickleball của 2 tay vợt số 1 Việt Nam đã bắt đầu thành hình. Theo những hình ảnh được chỉa sẻ trên trang cá nhân của Linh Giang thì sân có tên là "Matchup".

Sân có một thiết kế vô cùng hiện đại cùng hệ thống ánh sáng chuyên nghiệp. Dù vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng sân pickleball này đã toát lên sự chỉn chu, hứa hẹn sẽ là điểm đến của nhiều VĐV chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam và thế giới.

Những hình ảnh long lanh trước giờ ra mắt của "Matchup"

Được biết, siêu phẩm của Linh Giang - Hoàng Nam sẽ được đi vào vận hành từ đầu tháng 10. Dự kiến sẽ có cụm 6 sân mái che và 1 sân ngoài trời tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM.