Huyền thoại bóng đá 5 đời vợ vẫn “gây sốt” khi sánh đôi bạn gái kém gần 40 tuổi

Trên thảm đỏ lễ trao Quả Bóng Vàng 2025 diễn ra tại Paris, huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus gây chú ý đặc biệt khi xuất hiện bên cạnh bạn gái mới – người đẹp Theresa Sommer kém ông tới 38 tuổi.

Matthaus năm nay đã 64 tuổi, trong khi Theresa Sommer chỉ vừa tròn 26. Cả hai được cho là quen biết nhau từ đầu năm nay và lần đầu bị bắt gặp tình tứ tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Áo hồi tháng 4. Khi được hỏi về mối quan hệ, cựu danh thủ chỉ cười và khéo léo trả lời: "Chúng tôi đến đây để trượt tuyết, còn chuyện khác là việc riêng tư".

Lothar Matthaus và bạn gái Theresa Sommer trên thảm đỏ lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025

Bạn gái Matthaus không chỉ sở hữu ngoại hình trẻ trung, gợi cảm mà còn có học vấn ấn tượng. Theresa từng theo học ngành Kinh tế & Quản lý tại King's College (London) và Tâm lý học tại Đại học Durham (Anh). Hiện tại, cô đang theo đuổi công việc người mẫu và nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện cùng huyền thoại sân cỏ.

Về đời tư, Matthaus nổi tiếng với đường tình nhiều biến động. Ông từng trải qua 5 cuộc hôn nhân, trong đó cuộc hôn nhân gần nhất với Anastasia Klimko kết thúc vào năm 2021. Dù tình duyên lận đận, Matthäus vẫn luôn thoải mái trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng, bất chấp những lời bàn tán.