Huyền thoại bóng bàn Việt Nam từng giành HCĐ thế giới qua đời

Ngày 25/9, gia đình xác nhận tin buồn cựu tay vợt bóng bàn Trần Cảnh Đến đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương trong giới thể thao, đặc biệt là những người yêu mến bóng bàn Việt Nam.

Cựu VĐVbóng bàn Trần Cảnh Đến qua đời

Ông Trần Cảnh Đến được xem là một trong những tay vợt tiêu biểu của bóng bàn nam Việt Nam giai đoạn 1950–1970, cùng thời với những tên tuổi lớn như Mai Văn Hòa, Lê Văn Tiết hay Trần Cảnh Được. Trong sự nghiệp, ông đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật ở đấu trường quốc tế. Đặc biệt, tại Giải vô địch bóng bàn thế giới năm 1959, ông cùng đồng đội xuất sắc giành huy chương đồng đồng đội, một dấu mốc lịch sử của bóng bàn Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Không chỉ dừng lại ở đó, ông còn góp công mang về nhiều huy chương tại SEAP Games (tiền thân của SEA Games) và giải vô địch châu Á. Trong giai đoạn đỉnh cao, Trần Cảnh Đến từng được Liên đoàn bóng bàn thế giới xếp vào top 30 vận động viên nam xuất sắc nhất.

Sau khi giải nghệ, từ năm 1975, ông chuyển sang công tác huấn luyện, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của bóng bàn nước nhà. Những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ vận động viên trẻ.