Trung Dũng và Cát Tường từng đóng vai vợ chồng trong phim "Hạnh phúc bị đánh cắp". Sau bộ phim này, nữ diễn viên không ngần ngại gọi Trung Dũng là "ông xã" trên mạng xã hội cũng như mỗi khi gặp ngoài đời.
Trong chương trình Tình Bolero 2020, cả 2 từng gây chú ý khi khóa môi trên sân khấu. Song thực tế, cả hai chỉ là bạn bè thân thiết. Thời trẻ, Trung Dũng từng được 1 người bạn mai mối Cát Tường cho mình nhưng cả hai nhận ra không hợp nên họ giữ mối quan hệ bạn bè đến giờ.
Trong một video clip mà Cát Tường từng đăng, cô nói: "Chỉ có Tiết Cương lần nào đi ăn cũng đợi tôi đến trả tiền, còn Trung Dũng là "trùm" Vĩnh Long. Qua cầu Mỹ Thuận mà hỏi thì ai cũng biết Trung Dũng là đại gia".
Diễn viên Trung Dũng sinh năm 1973, có hơn 20 năm theo đuổi nghệ thuật. Sở hữu ngoại hình nam tính, khả năng diễn xuất chân thật, Trung Dũng đảm nhận đa dạng các vai diễn trên truyền hình lẫn điện ảnh.
Nam diễn viên nhận được tình cảm của đông đảo khán giả qua các phim: Dưới cờ đại nghĩa, Nghề báo, Người đàn bà yếu đuối, Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh...
Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên sống kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư. Hiện tại, anh vẫn chưa kết hôn mà ở với mẹ.
Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, clip đời sống, đặc biệt là sở thích nấu ăn. Qua những clip có thể thấy, anh nấu ăn ngon và rất khéo chăm sóc mẹ già.
Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên livestream giao lưu với người hâm mộ. Qua đó, anh nhiều lần hé lộ về cơ ngơi hàng nghìn m2 của mình ở Vĩnh Long với sân vườn, khu chăn nuôi và không gian sống xanh sạch, thoáng đãng.
Dù cơ ngơi hoành tráng nhưng anh sống giản dị, nội thất không cầu kỳ, không phô trương. Nam nghệ sĩ đặc biệt yêu thích căn bếp là nơi anh vẫn trổ tài nấu nướng cho gia đình và bạn bè.
Trung Dũng cũng từng chia sẻ rằng mặc dù làm việc chủ yếu ở TPHCM nhưng mỗi khi có dịp anh đều về Vĩnh Long để thăm gia đình, muốn được tự tay vào bếp nấu ăn cho gia đình.
Trung Dũng cũng rất đam mê tập gym, chính vì vậy anh vẫn giữ được body săn chắc, tráng kiện như thanh niên, cùng vẻ ngoại trẻ trung so với tuổi.
Anh cũng sở hữu phong cách ăn mặc vừa đơn giản vừa chỉn chu, vừa bụi bặm vừa thanh lịch.