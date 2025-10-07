1 thành viên trong Gia đình Haha đang bị cô lập?

Sau thành công của chương trình thực tế Gia đình Haha, mối quan hệ giữa các thành viên Jun Phạm - Ngọc Thanh Tâm - Duy Khánh - Rhymastic - Bùi Công Nam vẫn luôn được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Dàn cast từng gây ấn tượng bởi sự gắn bó, xem nhau như người thân và vẫn duy trì tình cảm thân thiết sau khi chương trình khép lại.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ cùng hai khách mời trong chặng Bến Tre là Ái Phương và Thanh Duy đã cùng nhau trở lại thăm nhà Chú Thím Chín Cường - nơi cả nhóm từng sinh hoạt và ghi hình trong chương trình. Chuyến đi khiến fan vô cùng thích thú bởi loạt khoảnh khắc ấm áp, tái hiện tinh thần "gia đình" đúng nghĩa của show.

Nhân dịp Trung Thu, dàn cast Gia đình Haha bất ngờ có mặt ở Bến Tre để thăm lại gia đình Chú thím Chín Cường

Dàn cast từng có 1 tuần lưu trú và làm việc cùng gia đình tại đây

Các thành viên trong dàn cast chính đều rất hào hứng khi trở lại

2 khách mời của chặng là Thanh Duy và Ái Phương đều tham gia nhưng Bùi Công Nam vắng mặt

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thắc mắc là sự vắng mặt của Bùi Công Nam. Với vai trò là 1 trong 5 cast chính, việc Bùi Công Nam không tham gia chuyến đi này khiến netizen bàn tán trái chiều, loạt tin đồn tiêu cực cũng vì thế mà rộ lên. Bên dưới bài đăng của Ngọc Thanh Tâm, xuất hiện bình luận cho rằng Bùi Công Nam bị cô lập, có hiềm khích với dàn cast nên mới không có mặt.

Sau đó, tiểu thư nhà giàu đã lên tiếng: "Có, xác nhận. Đi đồn đi!". Cứ tưởng có chuyện căng thẳng, nhưng ngay sau đó cô tiếp tục đính chính nhẹ nhàng bằng loạt bình luận dí dỏm, gọi Bùi Công Nam với biệt danh thân mật là "Anh Ba": "Anh Ba thấy vậy thôi, chứ cắt máy một cái là ảnh quay lưng cái một. Mọi người thương ảnh lắm nên mới video call, mà gọi 5 lần 7 lượt ảnh mới bắt máy. Còn dựng cái phông nền trên máy bay rồi đứng đằng trước video call kiếm cớ không đi xuống Bến Tre thôi chứ có phải trên máy bay bay về thiệt đâu".

Không lâu sau, Bùi Công Nam cũng chính thức lên tiếng, giải thích rõ lý do vắng mặt: "Đáng ra cũng ráng sắp xếp về Bến Tre chơi với mọi người. Mà không bay về kịp nên hẹn dịp khác về thăm 2 Chín, Út Cưng Gái Vàng. Hi vọng về dịp Trung thu sắp nhỏ không múa lân làm nhức đầu 2 Chín. Nhất là 2 đứa nhỏ trong nhà và Kim Anh (Thanh Duy)".

Ngoài ra, dù vắng mặt nhưng Bùi Công Nam vẫn gọi điện hỏi thăm sức khoẻ, đồng thời thể hiện sự thân thiết với dàn cast để phủ nhận những tin đồn không tham gia chuyến đi này vì mâu thuẫn.

Bùi Công Nam giải thích lý do không tham gia là do có lịch trình riêng

Bùi Công Nam vẫn xuất hiện online trong khung hình tại Bến Tre

Gia đình Haha là một trong những show thực tế thành công và được yêu thích nhất năm 2025, mang tinh thần chữa lành đúng nghĩa giữa thời điểm gameshow Việt đang khan hiếm những chương trình dung dị, gần gũi. Không ồn ào chiêu trò, chương trình gây ấn tượng nhờ việc kết hợp giữa trải nghiệm lao động, du lịch, văn hóa vùng miền và những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc. Mỗi tập phát sóng đều mang đến cho khán giả năng lượng tích cực, tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đọng lại dư âm ấm áp.

Sức hút của Gia đình Haha đến từ chính sự ăn ý đáng kinh ngạc giữa các thành viên: Jun Phạm là người anh cả chững chạc, có lúc nghiêm túc nhưng vẫn "tấu hài" cực duyên, Ngọc Thanh Tâm là cô em gái năng lượng, sẵn sàng xông pha trong mọi nhiệm vụ, Duy Khánh đảm nhận vị trí "cây hài" của nhóm, luôn khiến không khí bớt căng bằng những câu nói gây cười còn Rhymastic thể hiện chất nghệ sĩ, thân thiệt và quan tâm những người xung quanh còn Bùi Công Nam là nhạc sĩ chân chất, mộc mạc và sẵn sàng pha trò cùng các thành viên khác.

Không chỉ mang đến tiếng cười, chương trình còn khéo léo truyền tải giá trị về tình cảm gia đình, sự sẻ chia. Từ những nhiệm vụ tưởng chừng nhỏ bé như nấu ăn, chăm vật nuôi, làm bánh, đến những chuyến đi dài qua các miền quê, tất cả đều giúp khán giả thấy được một gia đình thật sự, nơi mỗi người một tính cách nhưng vẫn luôn quan tâm, bao dung và yêu thương lẫn nhau. Dù chương trình đã khép lại, "đại gia đình Haha" vẫn giữ mối liên hệ thân thiết. Các thành viên thường xuyên tương tác, bình luận qua lại, trêu đùa nhau trên mạng xã hội, thậm chí sắp xếp gặp gỡ ngoài đời.