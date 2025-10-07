Tại showbiz Đài Loan (Trung Quốc), nhắc đến bê bối ngoại tình rúng động người ta nhớ ngay sự kiện "Dương Nguyên hú hí ngoài công viên", với 2 nhân vật chính gây phẫn nộ là nam diễn viên Chu Hiên Dương và nữ ca sĩ Ngô Trác Nguyên. Cặp sao đã lộ clip thân mật vào năm 2024, khiến công chúng sốc nặng.

Chu Hiên Dương sinh năm 1999, là diễn viên thế hệ mới sáng giá của showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh có chuyện tình đẹp kéo dài 5 năm với nữ YouTuber nổi tiếng Hà Tâm Đế (Cindy). Cô gái xen vào mối tình của Chu Hiên Dương và Hà Tâm Đế là Ngô Trác Nguyên, ca sĩ trẻ xinh đẹp và tài năng từ Australia đến Đài Loan (Trung Quốc) theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Bê bối Chu Hiên Dương "cắm sừng" bạn gái Hà Tâm Đế (trái), ngoại tình với nữ ca sĩ Ngô Trác Nguyên từng gây rúng động showbiz Đài Loan (Trung Quốc)

Paparazzi vào cuộc phanh phui vụ ngoại tình đáng xấu hổ giữa công viên

Ngày 2/4/2024, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) chấn động khi đoạn clip âu yếm, thân mật quá mức ngoài công viên lúc nửa đêm của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên xuất hiện trên khắp các mặt báo giải trí. Trong clip, nam diễn viên trẻ để Ngô Trác Nguyên ngồi lên đùi mình. Cả 2 ôm ấp, hôn nhau qua lớp khẩu trang. Sau khoảng 12 phút thân mật ở nơi công cộng, họ rời đi. Chu Hiên Dương bắt taxi đưa Ngô Trác Nguyên về trước, rồi anh 1 mình quay về nhà.

Hình ảnh ngoại tình bị cánh săn ảnh ghi lại rõ mồn một đã tố cáo mối quan hệ sai trái, đáng xấu hổ của 2 nghệ sĩ trẻ đình đám xứ Đài. Đáng phẫn nộ là thời điểm Chu Hiên Dương bị tung clip thân mật với Ngô Trác Nguyên, bạn gái anh - Hà Tâm Đế đang đi công tác ở Hàn Quốc.

Khoảnh khắc ngoại tình của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên giữa công viên bị paparazzi ghi lại

2 nghệ sĩ lén lút hẹn hò khi bạn gái của Chu Hiên Dương đi nước ngoài công tác. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, họ có nhiều cử chỉ tình tứ, thân mật. Ngô Trác Nguyên ngồi lên đùi Chu Hiên Dương, rồi ôm hôn nhau

Theo tờ ETtoday, Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên "mèo mả gà đồng" sau khi được chọn làm nam, nữ chính trong dự án phim hình sự - phá án. Sau vài ngày ghi hình, các nhân viên trong đoàn đã nhận ra sự thay đổi khác thường của Chu Hiên Dương. Nam diễn viên này từ người hướng nội, ít giao tiếp với đồng nghiệp bỗng trở nên tích cực tương tác, trao đổi kịch bản nhưng chỉ với 1 mình Ngô Trác Nguyên. Không lâu sau, Chu Hiên Dương ngày nào cũng đến phim trường để quan sát Trác Nguyên ghi hình cho dù hôm đó anh không có cảnh quay. Cả 2 cũng thường xuyên bị trông thấy có hành động tình tứ trên mức đồng nghiệp ở trường quay.

Từ đó, mối quan hệ mập mờ của Chu Hiên Dương - Ngô Trác Nguyên râm ran trong giới và đến tai cánh săn ảnh. Cặp sao đã bị paparazzi theo dõi 1 khoảng thời gian. Khi hay tin bạn gái của Chu Hiên Dương ra nước ngoài công tác, cánh săn ảnh đã quyết định theo sát nam diễn viên và Ngô Trác Nguyên. Cuối cùng, vào khuya 1/4, truyền thông đã bắt quả tang tại trận cảnh cặp nghệ sĩ này kéo nhau ra công viên tình tứ.

Chu Hiên Dương - Ngô Trác Nguyên nảy sinh mối quan hệ sai trái sau khi hợp tác trong 1 dự án phim

Cặp sao "mèo mả gà đồng" đổ lỗi, đấu tố ầm ĩ

Sau khi vụ việc vỡ lở, cư dân mạng chỉ trích Chu Hiên Dương là trai tồi, đạo đức giả khi lén lút cặp bồ với đồng nghiệp nhưng luôn ra vẻ là người bạn trai chung tình, còn Ngô Trác Nguyên là "tiểu tam" giật bồ người khác. Trước làn sóng tẩy chay của dư luận, Chu Hiên Dương lên tiếng xin lỗi, thừa nhận sai lầm và cho biết chưa xử lý tốt mối quan hệ tình cảm vì còn non trẻ. Tuy nhiên, lời giải thích và xin lỗi của anh không được chấp nhận. Thậm chí, công chúng còn ghét bỏ Chu Hiên Dương hơn và đòi đuổi mỹ nam này khỏi showbiz vì anh đã sai còn có thái độ tồi tệ với bạn gái.

Nguồn tin thân cận cho biết, Chu Hiên Dương đã chủ động liên lạc với bạn gái ngay khi hình ảnh ngoại tình của anh với Ngô Trác Nguyên tràn ngập mặt báo. Tuy nhiên, nam diễn viên này gọi điện không phải nhằm xin lỗi, cứu vãn mối quan hệ với Hà Tâm Đế mà để hỏi bạn gái có muốn chia tay hay không. Đối mặt với sự tức giận của Hà Tâm Đế, Chu Hiên Dương chơi bài bạo lực lạnh, tỏ ra bất cần và sau đó đã không trả bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ bạn gái.

Vì quá bức xúc với thái độ mặt dày của Chu Hiên Dương, Hà Tâm Đế đã nói lời chia tay, đồng thời đuổi gã bạn trai lăng nhăng ra khỏi nhà cô ngay trong đêm. Không chỉ đánh mất cuộc tình lâu năm, danh tiếng chạm đáy, Chu Hiên Dương còn rơi vào cảnh ê chề khi bị nhân tình Ngô Trác Nguyên đổ hết tội lỗi lên đầu.

Chu Hiên Dương mang tiếng gã trai tồi tệ ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh đã ngoại tình sau lưng bạn gái còn không biết sai

"Tiểu tam" Ngô Trác Nguyên đã khóc kể trên truyền thông rằng cô cũng là nạn nhân của Chu Hiên Dương. Theo nữ ca sĩ, cô cặp kè với Chu Hiên Dương sau khi biết tin anh đã chia tay bạn gái. Người đẹp sinh năm 1994 khẳng định không hề hay biết bản thân là kẻ thứ 3. Do đó, cô vô cùng tổn thương và sốc nặng khi liên tục bị dư luận công kích, tẩy chay.

Để cứu vãn mọi chuyện, Trác Nguyên tuyên bố chấm dứt mối quan hệ với Chu Hiên Dương và cho biết sẽ thận trọng hơn đối với chuyện tình cảm của mình trong tương lai. Tuy nhiên, Ngô Trác Nguyên sớm bị "chính thất" Hà Tâm Đế vả mặt khi tung bằng chứng cô mập mờ với Chu Hiên Dương, kèm lời nhắn: "Cô có chắc chắn về những điều mình phát biểu không?". Trước động thái cảnh cáo của Hà Tâm Đế, Ngô Trác Nguyên im lặng, rồi lặn mất tâm khỏi showbiz trong nhiều tháng.

Sau vụ việc, sự nghiệp của Chu Hiên Dương và Ngô Trác Nguyên đều rơi vào cảnh đình trệ. Họ bị xem là cặp đôi ngoại tình đáng ghét bậc nhất showbiz Đài Loan (Trung Quốc).

Ngô Trác Nguyên đổ toàn bộ lỗi lầm cho Chu Hiên Dương, phủ nhận bản thân chủ đích làm tiểu tam chen chân vào chuyện tình của người khác

Nguồn: Sina, Sohu