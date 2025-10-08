Vốn được mệnh danh là "nam thần màn ảnh Việt", Rocker Nguyễn dù đã không còn hoạt động năng nổ như xưa nhưng vẫn giữ sức hút đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Thỉnh thoảng, anh vẫn có vài chia sẻ trên mạng xã hội để cập nhật tình hình đến công chúng. Sau thời gian dài sống kín tiếng, mới đây Rocker Nguyễn khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên một cô gái.

Trên story Instagram cá nhân, Rocker Nguyễn kheo hình ảnh đang ôm hôn một cô gái có vóc dáng cao ráo, gợi cảm trong không gian sang trọng. Không dừng lại ở đó, "Nam thần Vbiz" còn tự tay làm bánh sinh nhật, đính kèm bài hát My love và chia sẻ: "First time making a cake. Pardon my ugly writings. Happy Birthday, love." (Tạm dịch: Lần đầu tiên tự làm bánh, mong bỏ qua chữ viết xấu của anh nhé. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh). Theo thông tin trên chiếc bánh, "người ấy" của Rocker Nguyễn có biệt danh thân mật là "bé Xôi".

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, việc Rocker Nguyễn chủ động chia sẻ khoảnh khắc thân mật này khiến nhiều người cho rằng đây là cách anh ngầm xác nhận đã có tình yêu mới sau 3 năm chia tay. Chỉ những hành động nhỏ thôi cũng đủ để khán giả hiểu rằng anh đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc và bình yên.

Rocker Nguyễn gây bất ngờ khi đăng ảnh ôm hôn một cô gái

Anh còn tự tay làm bánh sinh nhật và nhắn nhủ ngọt ngào đến "nửa kia"

Rocker Nguyễn, tên thật là Nguyễn Trần Hưng Long, sinh năm 1993 tại TP.HCM. Từ năm 12 tuổi, anh sang Singapore du học, sớm bộc lộ khả năng ngoại ngữ và niềm yêu thích nghệ thuật. Sau nhiều năm học tập và sinh sống ở nước ngoài, năm 2016, Rocker trở về Việt Nam và nhanh chóng gây chú ý với khán giả khi cho ra mắt ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì. Sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát truyền cảm và phong thái thư sinh, Rocker Nguyễn nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ, trở thành gương mặt sáng giá trong dàn "nam thần" của Vbiz thời điểm đó.

Rocker Nguyễn là một trong những "nam thần" của showbiz Việt

Năm 2017, anh lấn sân sang điện ảnh và gặt hái thành công khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Sắc Đẹp Ngàn Cân, đóng cặp cùng Minh Hằng. Màn kết hợp ăn ý giúp Rocker Nguyễn được đánh giá cao về ngoại hình lẫn tiềm năng diễn xuất. Cùng năm, anh còn góp mặt trong dự án Glee Việt Nam, chứng minh sự đa năng và khả năng biến hóa trong nhiều vai trò.

Tuy nhiên, đến năm 2018, hình ảnh Rocker Nguyễn khiến netizen bất ngờ khi anh xuất hiện với thân hình gầy gò, tiều tụy, sụt hơn 10kg. Giữa hàng loạt tin đồn bủa vây, Rocker lên tiếng cho biết bản thân đang vật lộn với chứng trầm cảm và quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tìm lại sự cân bằng.

Rocker Nguyễn đối diện với nhiều thăng trầm trong sự nghiệp

Sau nhiều năm ở ẩn, đầu năm 2022, Rocker Nguyễn trở lại Việt Nam với diện mạo phong độ, khỏe mạnh và tích cực hơn. Thời điểm này anh cũng xác nhận đã chia tay hot girl Hải Hà sau 2 năm bên nhau. Anh bắt đầu tái xuất nghệ thuật, tham gia một số dự án, song song duy trì công việc riêng và cuộc sống kín tiếng.