G-Dragon và Son Heung Min tiết lộ tình bạn thân thiết

(Ảnh chụp màn hình/Allkpop)

Trong video mới phát hành này, khi thấy G-Dragon và Son Heung Min trò chuyện thoải mái với nhau tại trường quay, người dẫn chương trình Kang Ho Dong đã ngay lập tức hỏi về mối quan hệ giữa cả 2 với câu hỏi "Hai người quen nhau rồi à?". Đáp lại câu hỏi này, cầu thủ quốc dân của Hàn Quốc Son Heung Min trả lời: "Tất nhiên rồi".

Kang Ho Dong sau đó nhớ lại: "Hình như tôi có đọc một bài báo về tình bạn đẳng cấp thế giới của hai người. Hai người thậm chí còn tặng quà cho nhau nữa chứ?". Khi G-Dragon được hỏi liệu anh có luôn hứng thú với bóng đá không, thủ lĩnh của BIGBANG trả lời với đầy sự trìu mến dành cho Son Heung Min: "Không phải tôi chỉ thích bóng đá mà tôi còn thích Son Heung Min với tư cách là một cầu thủ".

Son Heung Min cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho G-Dragon: "Ai mà không thích BIGBANG chứ? Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều khi gặp nhau".

Son Heung Min cũng nói thêm rằng gần đây anh đã nghe ca khúc "Power" của G-Dragon khá thường xuyên. Đây là ca khúc được G-Dragon phát hành vào năm ngoái - đánh dấu sự trở lại của mình sau hơn 8 năm ngừng hoạt động.