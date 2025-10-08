Lần đầu tiên Hoa hậu Việt thi quốc tế mà không ai vote

Nguyễn Thị Yến Nhi đang là đại diện nhan sắc Việt tại Miss Grand International 2025. Tuy nhiên, hành trình của nàng hậu sinh năm 2k4 đang đối diện với nhiều tranh cãi. Sau ồn ào vạ miệng, sự ủng hộ của fan nhan sắc dành cho Yến Nhi đang ở mức thấp chưa từng có. Bằng chứng là mới đây, ở phần thi Miss Popular Vote, đại diện Việt Nam vẫn chưa có nổi 1% lượng bình chọn.

Cụ thể, Miss Grand Interantional đã mở cổng bình chọn cho hạng mục Miss Popular Vote. Thí sinh có số lượt vote cao nhất sẽ giành được tấm vé vào thẳng Top 10 trong đêm chung kết. Hằng năm, các đại diện Việt Nam luôn nằm trong top những người đẹp kèn cựa cho vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, trái ngược với mọi năm, kết quả bình chọn cho đại diện Việt Nam Nguyễn Thị Yến Nhi vẫn đang hiển thị con số 0%. (tính đến trưa 8/10). Đây là tình huống chưa từng có với các nàng hậu Việt trong các mùa Miss Grand International.

Lượng bình chọn dành cho Hoa hậu Yến Nhi vẫn ở mức 0%

Top 10 người đẹp được bình chọn nhiều nhất tính đến trưa 8/10

Trước đó, Yến Nhi từng vướng loạt tranh cãi liên quan đến khả năng tiếng Anh và cách ứng xử trên sóng livestream. Một số phát ngôn thiếu cẩn trọng của cô trong thời gian đầu cuộc thi đã khiến cộng đồng fan sắc đẹp Việt phản ứng dữ dội. Không ít người bày tỏ thất vọng, cho rằng Yến Nhi chưa đủ sự chuẩn bị và tinh tế khi mang sash Việt Nam ra đấu trường quốc tế.

Trước tranh cãi của khán giả, Yến Nhi đăng tâm thư xin lỗi ngay khi vẫn đang trong hành trình thi quốc tế. Hoa hậu 21 tuổi cũng thừa nhận, trong những khoảnh khắc vội vã, cô vô tình có những chia sẻ chưa trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng và rất buồn vì điều đó. Người đẹp gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới khán giả vì những chỉ bảo và sự quan tâm dành cho cô suốt thời gian qua.

Yến Nhi phải lên tiếng xin lỗi vì phong độ không như kỳ vọng ở Miss Grand International 2025

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi cô để lọt tiếng trong buổi livestream của bạn cùng phòng (Miss Grand Tanzania) với những phát ngôn thiếu kiểm soát, thậm chí là câu nói văng tục: "Người ta chửi lên chửi xuống. Giờ em làm con m* gì cũng bị chửi hết. Em nói em không sao, em vừa lên bài. Giờ họ muốn làm gì thì làm... Đã nói từ nay không có livestream nữa, im lặng là tốt nhất. Livestream là họ lại cắt ra và chửi mình". Sau đó, cô tiếp tục than thở và trách móc: "Bà ấy có đầu tư con m* gì đâu. Em áp lực quá, mệt quá, khóc lóc đủ thứ nên chắc em không livestream nữa... Nói chung là em sẽ cố gắng ở vòng phỏng vấn kín, nếu gỡ lại biết đâu họ sẽ quay xe...".

Sau ồn ào, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty chủ quản đang quản lý Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã trả lời bình luận được cho là nhắc tới lùm xùm của cô. Một số netizen để lại bình luận: "Về chắc không nhìn mặt nhau luôn", "Dì cứ mạnh mẽ thẳng tay đi dì chứ mọi người ai cũng thương dì hết. Đừng để một con sâu mà làm rầu nồi canh"...

Bà Phạm Kim Dung sau đó lên tiếng cho biết Hoa hậu Yến Nhi đang rất ân hận và xin được tha thứ. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".