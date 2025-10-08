Diễn biến vụ ca sĩ Trang Đài bị truy tố

Theo tài liệu tòa án vừa được website của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida cập nhật, bị đơn Lynda Trangdaile Ngo (ca sĩ Lynda Trang Đài) nộp đơn Plea of No Contest In Absentia (Không chống lại cáo buộc) đối với cáo buộc trộm vặt. Đây là tội nhẹ cấp độ một theo Điều 812.014(2)(F) của Luật bang Florida.

"Plea of No Contest in Absentia" thường áp dụng đối với các tội nhẹ. Bị cáo không thừa nhận có tội, không phản đối cáo buộc và chấp nhận mọi phán quyết, hình phạt của tòa án.

Lynda Trang Đài thừa nhận cô hiểu rõ mức án tối đa mà tòa có thể áp dụng cho tội danh này là một năm tù giam và/hoặc mức phạt tối đa 1.000 USD. Cô trình bày nhận được thông báo đầy đủ về các quyền hợp pháp theo Hiến pháp Mỹ, bao gồm quyền có luật sư, quyền được xét xử công bằng, quyền giữ im lặng và quyền kháng cáo trong vòng 30 ngày kể từ khi tòa chấp thuận văn bản.

Nữ ca sĩ khẳng định không mắc bệnh lý thể chất hay tâm thần, không chịu ảnh hưởng của rượu hoặc chất kích thích tại thời điểm ký đơn, hoàn toàn hiểu rõ hậu quả pháp lý của việc nộp đơn.

Lynda Trang Đài nộp đơn không chống lại cáo buộc của tòa án.

Về cơ bản, Lynda Trang Đài chấp thuận việc tòa án xét xử vụ án mà không cần tranh luận về tội danh, mở ra bước pháp lý tiếp theo trong hồ sơ trộm vặt mà cô đang đối diện tại Florida.

Một ngày trước, website của Thư ký tòa án Quận Cam, Florida Mỹ thông tin Lynda Trang Đài không đủ điều kiện tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion - PTD) do Văn phòng Biện lý Tiểu bang phụ trách.

Vụ án liên quan đến ca sĩ Lynda Trang Đài tại Florida đang trong quá trình tố tụng sau khi cô không được chấp thuận tham gia chương trình Chuyển hướng trước xét xử (Pre-Trial Diversion - PTD). Nguyên nhân do cô từng có tiền án liên quan hành vi trộm vặt, không đáp ứng các tiêu chí của chương trình, vốn chỉ áp dụng cho những trường hợp phạm tội nhẹ lần đầu.

Văn phòng Biện lý kiến nghị Tòa án tổ chức phiên họp tiền xét xử (pre-trial conference), nơi thẩm phán, công tố viên và luật sư bào chữa trao đổi hướng xử lý vụ án. Điều này đồng nghĩa quá trình truy tố có thể tiếp tục, khả năng cao Lynda Trang Đài phải ra tòa trong các phiên xét xử tiếp theo.

Theo hồ sơ từ Sở Cảnh sát Orlando, đầu tháng 1/2025, Lynda Trang Đài bị cáo buộc trộm một hộp tai nghe trị giá khoảng 330 USD tại cửa hàng Gucci, The Mall at Millenia.

Nhân viên cửa hàng cho biết nữ ca sĩ đã lấy món hàng từ kệ trưng bày, giấu vào túi mà không thanh toán. Ngày 5/1, cảnh sát bắt giữ cô khi quay lại cửa hàng. Trong quá trình thẩm vấn, Lynda khai rằng cô chỉ thử phụ kiện, sau đó đặt lại nhưng sơ suất khiến món đồ rơi xuống đất. Tuy nhiên, đoạn video giám sát lại ghi cảnh cô mang sản phẩm ra khỏi cửa hàng.

Sau khi bị bắt, Lynda Trang Đài được tại ngoại nhờ nộp tiền bảo lãnh 1.000 USD. Luật sư bào chữa đã nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm hình sự theo quy định tố tụng của bang Florida.