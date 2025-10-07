Hoa hậu Bảo Ngọc: Không biết tôi phải là "con cưng" không, chỉ biết không có gì đến với tôi một cách dễ dàng

Sau khi đăng quang quốc tế, Lê Nguyễn Bảo Ngọc một lần nữa được trao cơ hội trở thành đại diện Việt Nam tại Miss World - đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới. Người thi cho rằng Bảo Ngọc mạo hiểm, người nhận xét cô đang tham vọng nhiều hơn, nhưng từ phía cô gái mới 24 tuổi này, cô lại nhìn hành trình mới như cơ hội để "được bắt đầu lại". Với Bảo Ngọc, mỗi người sẽ có nhiều cột mốc, và không ai muốn bản thân dậm chân mãi ở thành công ban đầu.

Cuộc trò chuyện với chúng tôi diễn ra khi Bảo Ngọc đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi Miss World. Không còn là cô gái vừa đăng quang năm nào, nàng hậu sinh năm 2001 giờ đây trông chững chạc hơn, ánh mắt sâu và giọng nói đằm hơn sau ba năm liên tục thử thách bản thân. Có lẽ hành trình từ Á hậu 1 Miss World Vietnam đến ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa rồi đại diện Việt Nam tại Miss World 2025 đã đủ dài để biến cô gái trẻ ngày nào thành một người phụ nữ hiểu mình và biết mình cần gì.

Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ quá trình chuẩn bị cho Miss World

Khi biết mình chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tại Miss World, cảm xúc đầu tiên của bạn là gì?

Tôi đã suy nghĩ mình sẽ đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World từ những ngày đầu, và may mắn cuối cùng ước nguyện đó đã trở thành sự thật. Với Ngọc, khi cơ hội đến mình hãy nắm bắt, vì không có gì đáng sợ hơn cảm giác luyến tiếc cả.

Trước đó, bạn đã đăng quang Hoa hậu Liên lục địa với danh hiệu cao nhất. Vậy việc tạm gác danh hiệu đó để tiếp tục thi Miss World có phải là một ván cược? Và nếu không có kết quả như ý thì Bảo Ngọc có sợ mọi người đánh giá đây là bước lùi của bạn?

Tôi không nghĩ đó là một bước lùi. Tôi nghĩ trong vai trò người của công chúng, mình không thể nào dừng lại được, vì còn nhiều bạn trẻ cũng đang theo đuổi những hành trình tương tự. Với mỗi hành trình, tôi đều sẽ nhận được nhiều hơn là mất. Tôi chưa thấy mình mất gì cả. Thêm một lần được đại diện Việt Nam, thêm một lần được khán giả yêu thương ủng hộ, thêm một cơ hội để tìm đến những chân trời mới.

Nhiều người nói tôi sẽ mất thời gian, nhưng thời gian chuẩn bị cho Miss World cũng là thời gian để mình phát triển bản thân: vẫn tập luyện, vẫn học hỏi, trau dồi học vấn, làm dự án cộng đồng. Đó là những điều chỉ bồi đắp thêm cho mình. Nhiều bạn nói nếu thi Miss World mà không có kết quả tốt thì tôi sẽ mất đi thành tựu trước đó, điều này không phải. Những thành tựu của mình vẫn sẽ luôn ở đó, quan trọng là mình sẽ làm gì tiếp tục. Dù có đạt được danh hiệu tiếp theo hay không, tôi vẫn phải đi tiếp.

Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa có biết tin Bảo Ngọc sẽ tiếp tục thi Miss World không? Họ phản ứng thế nào, và bạn có nhận được sự đồng thuận hay khích lệ từ tổ chức này?

Tôi rất may mắn khi gia đình Miss Intercontinental luôn ủng hộ. Tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình với Miss Intercontinental, nhưng điều đó không có nghĩa là mình không còn là một phần của gia đình đó nữa. Mọi người vẫn xem nhau như người thân. Khi nhận được tin đi thi, tôi cũng đã nói chuyện trước với phía tổ chức Miss Intercontinental và nhận được rất nhiều sự động viên. Vì vậy, tôi nghĩ đây không phải là từ bỏ, mà là một đứa con trong gia đình tiếp tục phấn đấu trên hành trình của mình.

Khi đã là một Hoa hậu quốc tế mà vẫn tiếp tục chinh chiến, Bảo Ngọc cảm thấy áp lực như thế nào, áp lực của một thí sinh đại diện Việt Nam và áp lực của một Hoa hậu từng chiến thắng?

Việc có một danh hiệu quốc tế là điều cực kỳ đáng trân trọng. Đúng là cũng có những áp lực. Tuy nhiên, trong cuộc đời mỗi người sẽ có nhiều cột mốc khác nhau và không ai dừng lại ở thành công ban đầu cả. Tôi cũng mong mình có thể tiếp tục phấn đấu, và mỗi ngọn núi cao hơn sẽ giúp mình phát triển bản thân và đóng góp được nhiều hơn cho xã hội.

Có bao giờ Bảo Ngọc tự hỏi: "Tại sao mình phải thử thách thêm một lần nữa, trong khi đã có thành tích đáng tự hào rồi?". Phải chăng bạn đánh giá Miss World cao hơn Miss Intercontinental?

Với tôi, mỗi cuộc thi đều có vẻ đẹp riêng. Hành trình tại Miss Intercontinental là một khúc nhạc rất đẹp, một khoảng thời gian cực kỳ đẹp tại Ai Cập, được bảo bọc như một gia đình, được gặp nhiều bạn mới và có những trải nghiệm tuổi trẻ không bao giờ quên. Đó đã là một hành trình rất đẹp rồi, không có sự so sánh nào về "đẳng cấp" ở đây cả. Đơn giản là tôi luôn hướng đến và trở lại với mục tiêu ban đầu mình đã đặt ra, và đó vốn dĩ là đấu trường Miss World.

Bạn có thể bật mí dự án nhân ái mà mình sẽ mang đến Miss World? Điểm khác biệt nào sẽ giúp dự án này không bị "na ná" các đại diện trước đây?

Dự án nhân ái của tôi, Genzero, được làm ra không phải để đi thi. Ngay từ đầu, nó đã là một mục tiêu lâu dài của tôi, một nền tảng để tôi thực hiện các hoạt động cộng đồng và phát triển nó về sau. Hiện tại, Genzero đang tập trung vào các bạn thanh niên và trẻ em, làm sao để phát huy tiếng nói và năng lực của các bạn trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu. Hoạt động then chốt vẫn là giáo dục, vì tôi tin chỉ có giáo dục mới có thể thay đổi nhận thức về lâu dài. Tôi quyết tâm phải đưa được tiếng nói của thanh niên Việt Nam ra trường quốc tế, như việc các bạn đã có mặt tại hội nghị về khí hậu lớn nhất của Liên Hợp Quốc COP30 năm ngoái.

Genzero là một hành trình lâu dài và sẽ đồng hành cùng sự phát triển của tôi. Sắp tới, sau khi tôi trở về từ hội nghị COP31 vào tháng 11, tôi sẽ bắt đầu gói ghém dự án này để mang đến Miss World. Team của tôi là một team nhỏ, chủ yếu là các bạn tình nguyện viên làm việc vì đam mê và lý tưởng, nên rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Người hâm mộ chờ đợi một hình ảnh đại diện khác biệt, vậy bạn muốn khán giả nhớ đến Bảo Ngọc tại Miss World qua điều gì?

Trước tiên, điều không thay đổi của Bảo Ngọc qua từng cuộc thi đó là mình vẫn giữ được tính cách vốn có. Tôi cũng đã chọn Miss World Vietnam làm nơi bắt đầu, nên niềm tin của tôi vào sứ mệnh "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" của cuộc thi vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Còn về sự thay đổi, có lẽ tôi đã trở nên chững chạc hơn một xíu, dạn dĩ hơn, dám nói dám làm, dám lãnh đạo hành trình của mình, dám yêu thương, dám thử và dám chấp nhận nhiều hơn.

Tôi cảm thấy hãnh diện khi được tiếp nối di sản của các đại diện đi trước. Điểm khác biệt thì tôi không chắc, nhưng thế mạnh nổi trội của tôi chính là sự tâm huyết dành cho cuộc thi. Điều đó đến từ việc sứ mệnh và tầm nhìn của Miss World tương đồng với những gì tôi tâm đắc và theo đuổi trong các công tác xã hội của mình. Thứ hai, tôi cảm thấy tương đối thoải mái, không gồng gánh áp lực mà xem đây là một hành trình tự nhiên, vui vẻ và đáng để tận hưởng. Và cuối cùng, qua 3 năm, tôi đã tích lũy và quan sát đủ nhiều bài học kinh nghiệm từ những người đi trước.

Chưa chắc những điều trên sẽ là sự khác biết của Bảo Ngọc với các đại diện trước, vì mình không thể biết được nội tại của từng người chị, người bạn từng thi quốc tế để biết được họ có suy nghĩ như vật không. Nhưng tôi hiểu đây là thế mạnh mà mình cần phát huy.

Việc Bảo Ngọc được chọn trực tiếp tham dự Miss World khiến mạng xã hội dấy lên tranh cãi, trong đó có ý kiến cho rằng Bảo Ngọc là "con cưng Sen Vàng" nên được thiên vị. Bạn nhìn nhận những ý kiến trái chiều ấy như thế nào?

Sau 3 năm hoạt động, tôi học được rằng sẽ có những người luôn lắng nghe, nhưng cũng có những người dù mình nỗ lực đến đâu cũng không thể thuyết phục được họ. Vì vậy, mình không nên tập trung vào những "vùng xám" đó. Tôi không biết mình có phải "con cưng" hay không và cũng chưa bao giờ tự nhận như thế, tôi chỉ nghĩ mình là một người cực kỳ nỗ lực. Mọi thứ không đến với tôi một cách dễ dàng. Thời gian đầu sau khi đăng quang Á hậu 1, tôi không phải lúc nào cũng được công nhận. Ngay cả trong công ty, tôi không phải là người nổi bật nhất, còn gặp nhiều khó khăn vì chiều cao "quá khổ" hay không phải là người đa tài như các chị tôi khác.

Tôi biết thế mạnh và hạn chế của mình, nên tôi chưa bao giờ từ chối cơ hội nào. Tôi nghĩ chính sự nỗ lực và chủ động đó đã giúp Sen Vàng thấy rằng tôi quyết tâm và sẵn sàng trong hành trình của mình. Việc tôi được chọn thi Miss World là một điều tự nhiên, vì có lẽ hành trình 3 năm qua đã đủ để tôi trở thành người phù hợp nhất trong thời điểm này.

Trước khi công bố, có những bàn tán rằng Bảo Ngọc "đánh trống lảng" để gây bất ngờ. Bạn có thể chia sẻ thật lòng về giai đoạn đó không?

Ngoài bản thân thì công tác truyền thông của tôi còn có đội ngũ hỗ trợ. Đúng là có những lúc tụi tôi cũng chưa xác định thật sự là có đi thi hay không. Nhưng cũng có những lúc, ekip của tôi muốn tạo ra sự bất ngờ cho công chúng nên đã có những bài đăng như vậy. Tôi cũng thấy thôi kệ, để các bạn được "vùng vẫy" một xíu xem ý kiến mọi người thế nào. May mắn là khi công bố chính thức, tôi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, tôi nghĩ đó đã là một sự công nhận và tình yêu thương lớn rồi.

Trên mạng từng lan truyền clip Bảo Ngọc ghi chép khi trả lời phỏng vấn nhưng bị nhận xét là "ghi cho có", không nhìn chữ. Khi nghe lại, bạn thấy đó là sự hiểu lầm hay có phần "làm màu" như khán giả nói?

Tôi thấy không có gì để phản biện cả. Mọi người nghĩ sao thì đó là chuyện của họ, làm sao mình có thể tác động nhiều quá được. Tôi chỉ muốn tập trung vào thông điệp mình truyền tải. Những tranh luận về hình thức bên ngoài, tôi nghĩ nó cũng có lý do ở góc độ nào đó nhưng không phải là trọng tâm để mình quan tâm.

Nếu sự chia sẻ của tôi, dù có người cho là "làm màu", mà giúp được những bạn trẻ khác đang trên cùng hành trình cảm thấy được đồng cảm, thì với tôi điều đó đã quá xứng đáng rồi. Hình ảnh đánh máy, ngồi học bài khuya chẳng phải là hình ảnh chung của rất nhiều bạn trẻ trong độ tuổi của tôi hay sao. Ngày trước khi làm văn phòng lúc nào tôi cũng 24/7 với laptop, bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi thấy nó cực kỳ bình thường và chỉ mong mọi người có thể nhìn vào mặt tích cực của vấn đề hơn.

Bạn học được cách bảo vệ bản thân thế nào trước những dòng bình luận tiêu cực? Có bao giờ Bảo Ngọc chọn đọc hết để đối diện, hay thẳng thừng tránh né để giữ tinh thần?

Có một thời gian điều đó cũng ảnh hưởng đến tôi, vào thời điểm sắp kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2022. Lúc đó có nhiều cảm xúc và biến động ập đến, vừa chia tay các chị em trong hành trình, vừa nhận nhiều điều từ mạng xã hội khiến tôi hơi bị tác động về tinh thần. Nhưng rồi tôi nhận ra cái gì cũng sẽ qua. Cuộc đời mình còn cả một hành trình dài phía trước, còn phải phát triển, học hỏi, xây dựng cuộc sống để giúp đỡ người khác. Khi nghĩ đến những mục tiêu lớn đó, tôi thấy những chuyện này chỉ là thử thách thoáng qua. Cuộc sống phải có thăng trầm, và tôi sẵn sàng đón nhận tất cả vì cuối cùng nó sẽ trở thành một bản hòa ca đầy màu sắc đáng để nhớ khi mình về già.

Nếu không nổi tiếng, không có nhiều người biết đến, bạn có nghĩ áp lực sẽ ít hơn không?

Không đâu ạ, tôi là kiểu người tự tạo áp lực cho bản thân luôn. Áp lực tích cực, là động lực để đi tiếp. Trước khi thi hoa hậu, tôi đã là người luôn vận động, học nhiều, thi nhiều cuộc thi học thuật, làm thực tập, đủ thứ dự án gần như 24/7. Có những đêm thức trắng và mẹ chỉ thấy tôi bước ra khỏi nhà khi muốn mua gì đó, còn không thì tôi cứ nhốt mình trong phòng để hoàn thành xong công việc.

Nếu không nổi tiếng, có lẽ tôi sẽ tận hưởng sự tự do nhiều hơn, như việc được "xách xe lên và đi phượt", một mong ước nhỏ bé phải tạm gác lại. Nhưng không sao, trong hành trình hoa hậu vẫn có những cái hay riêng và tôi vẫn được đi "phượt" rất nhiều nơi theo cách riêng.

Theo bạn, người nổi tiếng cần cân bằng ra sao giữa đời tư và trách nhiệm làm hài lòng công chúng?

Chữ "làm hài lòng" mang ý nghĩa là mình đang cố gắng thay đổi bản thân để thích ứng với nhu cầu của người khác, nhưng phù hợp ở chuyện kinh doanh, chứ không phải người của công chúng. Vì đã là nghệ sĩ, nếu đánh mất bản thân mình để "làm hài lòng" công chúng thì rất khó để bền vững và dài lâu. Mỗi người sẽ có một giới hạn, bạn cứ cố rồi đến một ngày nào đó lớp mặt nạ cũng sẽ sụp đổ. Thử thách lớn nhất là ở đó.

Khi showbiz liên tục có những câu chuyện Hoa hậu vướng ồn ào, Bảo Ngọc có quan điểm thế nào về cách ứng xử của một nghệ sĩ trong thời đại mạng xã hội?

Đầu tiên, mình phải hiểu mình đang sống ở Việt Nam và phải tuân theo hệ thống pháp luật của Việt Nam. Đó là ưu tiên lớn nhất của tôi. Tôi luôn nói không với những thứ ngắn hạn, gây hại, vì nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến mình mà còn đến ekip, gia đình và những người theo dõi mình, không đáng để mình làm như vậy.

Tôi rất vinh dự khi là một thành viên tiên phong của Liên minh Niềm tin số, một sáng kiến của Bộ Công an, nên tôi càng ý thức được trách nhiệm của mình. Có thể đôi lúc mình cảm thấy có quá nhiều thứ để tuân thủ, nhưng đó là sự cần thiết để đảm bảo sự an toàn và lâu dài của mình.

Với tư cách là Hoa hậu, bạn nghĩ một nghệ sĩ nên cẩn trọng thế nào khi gắn danh tiếng của mình vào thương mại?

Câu chuyện thương mại vẫn rất cần thiết, vì nó là nền tảng để mình thực hiện những ước muốn khác. Ngay từ những ngày đầu còn chật vật làm việc với nhãn hàng, tôi và team đã luôn cố gắng chuẩn chỉnh và kỹ càng. Thái độ của mình phải chuyên nghiệp, phải làm được những gì mình đã hứa.

Khi nhận một sản phẩm, mình sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu, kiểm tra sản phẩm có đúng như những gì họ công bố không, giấy phép kiểm nghiệm ra sao. Dù còn non trẻ trong ngành giải trí và thương mại, vì tôi mới vào nghề mới được 3 năm và có được thành tựu trong khoảng 1 năm trở lại đây. Nhưng tôi tin rằng khi mình duy trì cách làm việc chuẩn chỉnh như vậy, nó sẽ là một nền tảng an toàn, giúp mình nhận được những công việc chất lượng, mang lại giá trị cho cộng đồng và tuân thủ pháp luật.

Có ý kiến cho rằng công chúng Việt thường quá khắt khe với nghệ sĩ khi họ vướng sai lầm. Bản thân bạn có đồng ý không?

Tôi cực kỳ ủng hộ hành động của Chính phủ trong việc thắt chặt quản lý trên không gian mạng. Điều này là cần thiết vì không gian số ngày càng phức tạp. Như câu chuyện AI, không chỉ ba mẹ mà ngay cả bản thân mình cũng khó phân biệt được thật giả. Có nhiều câu chuyện lừa đảo, không chỉ mất tiền của mà còn về con người.

Vai trò của một người có sức ảnh hưởng (KOL) là một phần trong toàn cảnh đó, và mình phải hiểu vai trò của mình ở đâu để được quản lý cho phù hợp. Với tôi, sự quản lý này còn là một may mắn, vì thà mình biết luật để tuân theo còn hơn là làm sai mà không biết. Đó là điều tôi luôn nhắc nhở bản thân, rằng phải luôn tỉnh táo và nghĩ đến những điều dài lâu.

Với chiều cao 1m86, bạn luôn là tâm điểm chú ý. Nhưng đôi khi chiều cao đó có trở thành một hạn chế trong công việc không?

Thật ra là cũng có, nhưng mặt tích cực tôi nhận được từ chiều cao của mình nhiều hơn. Từ việc nổi bật trong đám đông, đến việc không thua kém ai khi ra quốc tế. Điều lớn nhất là khi tôi biết yêu và tôn vinh chiều cao của mình, nó lại như "tăng thêm sức mạnh cho con tướng này" vậy. Khi bước vào một phòng hội nghị, mình đã có sự chuẩn bị về tri thức, cộng thêm hình thức và sự tự tin, tôi cảm thấy được "boost" sức mạnh rất nhiều. Tôi mong các bạn nữ ngoài kia cũng hãy xem những đặc điểm mà mình nghĩ là hạn chế như một điểm độc đáo chờ được khai thác.

Chiều cao có nâng thêm tiêu chuẩn về bạn trai của bạn không?

Cũng có ạ. Nhưng thật ra với tôi, cao hay không cao không quan trọng lắm. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa biết "thấp" là gì. Sinh ra tôi đã dài nhất bệnh viện, đi học lúc nào cũng cao hơn các bạn. Còn nhớ lần học cấp 3, tôi chờ một anh khoá trên tốt nghiệp để trở thành "con hổ" trong trường vì là người cao nhất. Tôi đã quen với việc có những người không cao bằng mình rồi, vấn đề chỉ là các anh có đủ tự tin để đứng cạnh tôi không thôi.

Trước giờ bạn đã yêu ai chưa?

Tôi cũng có hẹn hò và quen biết một vài người, nhưng cũng chưa có nhiều kinh nghiệm tình trường lắm.

Khi đã là người của công chúng, nếu có người yêu, bạn thích công khai hay giữ kín?

Kể cả khi không nổi tiếng, tôi cũng không thích phô trương về người yêu của mình. Tôi cảm thấy hai người cần có không gian riêng để thực sự thấu hiểu nhau. Nếu mọi thứ ồn ào quá sẽ rất khó để nhìn nhận mối quan hệ một cách chân thật. Còn khi nó đã đủ vững chắc rồi thì công khai hay giữ kín đều được.

Nếu công khai và người yêu bị soi mói quá mức, bạn sẽ làm gì để bảo vệ họ?

Tôi nghĩ "nửa kia" chịu đi cùng tôi và xuất hiện cùng tôi chắc hẳn cũng phải là một người rất bản lĩnh rồi. Một người đủ vững vàng thì mới chinh phục được tôi. Cho nên tôi nghĩ chắc cũng không cần phải làm gì nhiều.