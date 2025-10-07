Có ai ngờ Nhã Phương bầu lần 3 lại thế này!

Vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, diễn viên Nhã Phương - Trường Giang xác nhận gia đình sắp chào đón em bé thứ 3. So với lần mang thai con đầu lòng, nay Nhã Phương thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng trong giai đoạn bầu bí. Thậm chí, mới đây nữ diễn viên còn cùng chồng đi làm từ thiện ở quê, một mình có thể tự sắp xếp, bê quà tặng để gửi đến các em nhỏ.

Trong loạt khoảnh khắc được ghi lại, Nhã Phương diện trang phục giản dị với áo sơ mi trắng và quần jeans năng động, mái tóc buộc gọn gàng, gương mặt rạng rỡ không tì vết. Dù lựa chọn trang phục rộng rãi, vòng hai của cô vẫn lùm lùm thấy rõ. So với thời điểm trước, vóc dáng và khuôn mặt của Nhã Phương trông đầy đặn hơn.

Điều gây chú ý là tinh thần năng lượng của Nhã Phương dù đang bầu bí. Cô không ngại di chuyển, liên tục tự tay khuân vác, sắp xếp và trao tận tay từng phần quà bánh cho người dân khó khăn. Trong từng khung hình, nữ diễn viên vẫn giữ nụ cười tươi rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. Thậm chí, nhiều người nhìn vào hình ảnh của Nhã Phương hiện tại cũng khó ngờ đây chính là mẹ bầu lần 3 vì cô quá xinh xắn, rạng rỡ.

Bầu bí lần 3 nhưng Nhã Phương rạng rỡ, khoẻ khoắn đi từ thiện cùng chồng và 2 con

Nhã Phương bầu lần 3 vẫn rất gọn gàng, năng động

Có thể thấy, vòng 2 của nữ diễn viên đã lùm lùm nhưng nhan sắc vẫn "đỉnh chóp"

Nhã Phương vẫn tự mang quà, bê đồ trong chuyến đi từ thiện

Nhã Phương và Trường Giang là đôi vợ chồng hạnh phúc, viên mãn nhất nhì Vbiz. Nam danh hài "Mười khó" nổi tiếng là người rất cưng chiều vợ con. Trong những lần Nhã Phương bầu bí, anh sẽ là người nghiên cứu món ăn, lên thực đơn và tự tay nấu nướng đến tẩm bổ cho bà xã. Có lần, Nhã Phương tiết lộ diễn viên Diễm My 9X phải xin thực đơn từ Trường Giang để cô ăn uống theo khi bầu con đầu lòng.

Không chỉ chăm lo lúc Nhã Phương mang thai, Trường Giang cũng góp công không nhỏ để vợ nhanh chóng lấy lại sắc vóc hậu sinh nở. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Bản thân Phương là người rất đam mê nghề, chính vì thế Phương muốn khi mình quay trở lại công việc mình luôn là một người xinh đẹp. Xuất hiện với ngoại hình tự tin nhất cũng chính là cách để Phương tôi trọng khán giả của mình. Nên lúc nào trong đầu Phương cũng luôn nghĩ phải tập luyện, mọi thứ phải tốt nhất để mình quay trở lại. Anh Trường Giangthì anh cứ nghĩ được rồi, ốm rồi. Thấy ốm nhanh quá anh cũng lo. Bản thân anh là người lên danh sách cho Phương tất cả đồ ăn. Phương ăn gì, uống gì anh là người chăm sóc cho Phương. Xuống cân như vậy là công của anh".

Nhan sắc của Nhã Phương khi mang thai con đầu lòng

Đến em bé thứ 2, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ là một trong những mẹ bầu sang xịn mịn của Vbiz

Trong lần mang thai thứ 3 này, Nhã Phương vẫn xinh xắn và rạng rỡ

Trong một cuộc trò chuyện cách đây không lâu, Nhã Phương cũng tiết lộ lý do vì sao phải giữ kín bưng khi bầu bí con đầu lòng: "Mình có 2 bé, 2 bé đến vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Ví dụ như với Destiny, nói thật luôn chắc mọi người cũng biết rồi, lúc đó Phương và ông xã chưa kết hôn, vậy nên mình có những áp lực do chính mình tạo ra. Rồi mình bị trầm cảm nhẹ. Phương không biết mọi người làm sao chứ riêng Phương là hay mắng chồng. Cái trầm cảm của Phương là sao lúc nào mình cũng chửi chồng hết vậy. Nhưng sang đến lúc sinh em bé Hope thì nó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kiểu như là với bé đầu, chồng Phương hỗ trợ hết mình từ ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện, được làm công việc mình yêu thích và không phải vướng bận điều gì. Vì đã có cái guồng tốt hơn nên khi sinh bé Hope, mình không lăn tăn gì cả".