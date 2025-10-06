Hoa hậu Yến Nhi lần đầu lộ diện sau livestream nói xấu Sen Vàng

Chưa đầy nửa tháng sang Thái Lan dự thi Miss Grand International 2025, đại diện Việt Nam -Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Từ phong độ thất thường, khả năng tiếng Anh gây tranh cãi cho đến phát ngôn bị cho là "nói xấu" công ty bị lộ trên sóng livestream, hàng loạt ồn ào bủa vây khiến khán giả trong nước không khỏi lo lắng cho tinh thần và thành tích của cô tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Mới đây, Hoa hậu Yến Nhi góp mặt trong các hoạt động bên lề của cuộc thi. Người đẹp sinh năm 2004 xuất hiện trong chiếc váy cắt xẻ táo bạo, vui vẻ nhún nhảy khi bắt gặp camera. Có thể thấy, cô vẫn giữ nụ cười tươi tắn, tương tác thân thiện và cố gắng thể hiện phong thái tự tin trước ống kính. Trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh nhưng lại nhận về hàng loạt bình luận mỉa mai, tiêu cực. Các tương tác trên mạng xã hội của cô cũng đa phần là "phẫn nộ". Hiện tại, cô cũng đã ngừng việc livestream chia sẻ trên trang cá nhân như trước kia.

Hoa hậu Yến Nhi xuất hiện nổi bật trong các hoạt động của Miss Grand hậu ồn ào lộ đoạn trò chuyện trên livestream

Hoa hậu Yến Nhi vẫn vui vẻ "bung xoã" khi bắt gặp ống kính

Đại diện Việt Nam còn pha trò, cười rạng rỡ giữa lúc gây xôn xao trên MXH

Hoa hậu Yến Nhi vẫn chia sẻ liên tục hình ảnh trên trang cá nhân để cập nhật diễn biến tại cuộc thi

Từ khi đăng quang đến lúc đại diện Việt Nam thi quốc tế, Hoa hậu Yến Nhi đối diện với rất nhiều "biến căng". Trong một phần livestream có sự xuất hiện của Chủ tịch Nawat, Yến Nhi túng lúng không hiểu từ "hobby" trong câu hỏi tiếng Anh cơ bản, khiến phần trả lời trở nên gượng gạo. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền và làm dấy lên nghi ngờ về năng lực ngoại ngữ thật của cô. đặc biệt khi trước đó, trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam, Yến Nhi từng được khen nói tiếng Anh lưu loát.

Chưa dừng lại ở đó, sự cố lớn nhất xảy ra khi bạn cùng phòng của Yến Nhi vô tình livestream, để lộ đoạn hội thoại riêng tư. Trong cuộc gọi, cô than thở về áp lực dư luận, dùng lời lẽ tiêu cực và có ý trách móc phía công ty quản lý "không đầu tư". Cách nói chuyện này khiến khán giả thất vọng, cho rằng cô chưa kiểm soát tốt cảm xúc giữa môi trường quốc tế.

Đáng chú ý, netizen còn phát hiện Yến Nhi không nằm trong danh sách theo dõi của bà Phạm Kim Dung và các hoa hậu, á hậu cùng công ty Sen Vàng - đơn vị nắm bản quyền cuộc thi tại Việt Nam. Chi tiết này khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ giữa cô và công ty đang "căng như dây đàn". Liên quan đến sự việc này, bà Phạm Kim Dung lên tiếng: "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".

Bà Phạm Kim Dung cũng đã theo dõi lại Hoa hậu Yến Nhi

Trước hàng loạt sự việc, khán giả trong nước bày tỏ lo ngại về tinh thần của Yến Nhi, người đang phải đối mặt với áp lực khổng lồ giữa một sân khấu quốc tế nổi tiếng "khốc liệt". Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến kêu gọi công chúng giữ thái độ văn minh, không nên công kích cá nhân để tránh khiến người đẹp thêm khủng hoảng.

Cuộc thi Miss Grand International 2025 mới chỉ đi được một nửa chặng đường, và nếu Yến Nhi có thể bình tâm, lấy lại phong độ, cô vẫn còn cơ hội để "lội ngược dòng". Dù bị bao quanh bởi ồn ào, người hâm mộ vẫn hy vọng đại diện Việt Nam sẽ thể hiện bản lĩnh, tỏa sáng đúng với tinh thần mà cô từng khẳng định trước khi lên đường sang Thái Lan.