Khánh Vân mang thai con đầu lòng?

Vừa qua, Hoa hậu Khánh Vân đã tổ chức buổi lễ giỗ Tổ tại nhà và thu hút nhiều nghệ sĩ đến dâng lễ cúng. Nàng hậu diện áo dài đỏ nền nã, tóc tết gọn gàng, tự tay chuẩn bị lễ vật và đón các đồng nghiệp. Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý không phải là visual xinh đẹp của Khánh Vân, mà là chi tiết vòng 2 của cô có phần lớn hơn thường thấy.

Trong clip, Khánh Vân vô tư xoay người, nở nụ cười rạng rỡ, song khi xoay người và dùng tay ôm bụng, nhiều người cho rằng phần eo của cô khá đầy đặn, không còn thon gọn như trước. Bên cạnh đó, gương mặt nàng hậu cũng được nhận xét là tròn trịa, tươi tắn hơn. Chính điều này khiến dân mạng đặt nghi vấn Khánh Vân đang mang thai con đầu lòng sau thời gian kết hôn.

Hoa hậu Khánh Vân ôm bụng, lộ nghi vấn mang thai con đầu lòng

Phía dưới đoạn clip, nhiều bình luận rôm rả bàn tán: "Vân có em bé hả mọi người?", "Mặt mũm mĩm, bụng to, chắc có tin vui rồi", "Nếu thật thì chúc mừng chị đẹp nha". Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng đây chỉ là hiểu lầm vì góc quay và trang phục rộng rãi dễ tạo cảm giác khác biệt. Hiện tại, Khánh Vân chưa có phản hồi trước tin đồn.

Nhiều khán giả cho rằng có lẽ góc quay và trang phục rộng rãi nên trông Khánh Vân tròn trịa hơn mà thôi

Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 Khánh Vân bất ngờ tổ chức đám cưới với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long - người hơn cô 17 tuổi và đã có con riêng.

Lễ cưới của Khánh Vân được tổ chức tại TP.HCM, có sự góp mặt của dàn Hoa - Á hậu như Minh Tú, Mâu Thủy, Ngọc Châu cùng nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Giữa không khí lộng lẫy, hình ảnh Khánh Vân rơi nước mắt khi ôm con trai riêng của chồng - bé Minh Khôi - khiến nhiều người xúc động. Bé còn xuất hiện trong vai trò đặc biệt, giúp bố mang sính lễ và gọi Khánh Vân bằng "mẹ Bi".

Trên sân khấu, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long gửi lời nhắn nhủ tới bà xã Khánh Vân. "Anh sẽ luôn chăm sóc, quan tâm và lo lắng cho em. Dù có như thế nào thì anh mong là anh và em sẽ luôn nắm chặt tay nhau. Chồng yêu vợ nhiều", anh cho hay.

Khánh Vân và nhiếp ảnh gia Nguyễn Long tổ chức đám cưới sau 5 năm đồng hành

Trong ngày vui, Khánh Vân xúc động ôm chầm lấy con riêng của chồng. Hành động này cũng chứng minh mối quan hệ thân thiết giữa cô và nhóc tỳ

Sau đám cưới, Khánh Vân và ông xã Nguyễn Long vẫn giữ lối sống kín tiếng. Tháng 6/2025, nàng hậu bất ngờ vướng tin đồn mang thai khi đăng clip tặng quà cho chồng có que thử thai hai vạch. Tuy nhiên, cô nhanh chóng phủ nhận, cho biết đó chỉ là món quà "trêu chồng cho vui" chứ không phải tin vui thật.

Hiện tại, Khánh Vân vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, điều hành công ty riêng và thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện. Nàng hậu dường như chọn cuộc sống nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ phong thái tự tin và rạng rỡ của một trong những Hoa hậu được yêu thích nhất Vbiz.