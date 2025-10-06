Kim Soo Hyun được cứu rồi!

Ngày 6/10, hãng tin Money Today đã đăng tải báo cáo điều tra độc quyền của mình xoay quanh cáo buộc Kim Soo Hyun từng hẹn hò với Kim Sae Ron khi cố diễn viên còn vị thành niên. Theo Money Today, nội dung tin nhắn KakaoTalk giữa Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron mà Viện Garo Sero từng đăng tải và tuyên bố đây là bằng chứng cho thấy tài tử Queen of Tears đã có hành vi ấu dâm - nhiều khả năng là giả, bịa đặt.

Theo điều tra của Money Today, ảnh chụp màn hình tin nhắn Kim Soo Hyun nói nhớ rồi hẹn gặp mặt Kim Sae Ron mà Viện Garo Sero đăng tải là vào ngày 2/4/2018. Tuy nhiên, thời điểm này, Kim Soo Hyun vẫn đang ở trong quân ngũ, không hề có chuyện anh nghỉ phép và được dùng điện thoại để gửi tin nhắn cho người khác. Thậm chí, từ 2-5/4/2018, nam diễn viên còn đang tham gia kỳ huấn luyện dã chiến tại đơn vị quân đội của mình. Cụ thể, ngày 2/4/2018, nam diễn viên đi trinh sát và hoàn thành buổi huấn luyện thứ 6. Ngày 3/4/2018, anh phải đứng trực gác trong quân đội. Ngày 4-5/4/2018, Kim Soo Hyun phải thực hiện buổi huấn luyện dã chiến thứ 7 và 8 tại đơn vị.

Báo Hàn cho biết Kim Soo Hyun không thể nào nhắn tin cho Kim Sae Ron trong khoảng thời gian 2-5/4/2018, như nội dung ảnh chụp màn hình tin nhắn mà Viện Garo Sero đã đăng tải

Trong nhật ký quân ngũ của mình, vào ngày 6/4/2018, Kim Soo Hyun vẫn còn viết: "Tôi đang mong chờ vào ngày nghỉ phép sắp tới của mình". Dựa trên lịch trình huấn luyện trong quân đội và nhật ký của Kim Soo Hyun, Money Today cho rằng Kim Soo Hyun không thể nào có thể nhắn tin, thậm chí ra ngoài gặp Kim Sae Ron vào ngày 5/4/2018 như trong tin nhắn Viện Garo Sero từng đăng tải. Do đó, Money Today nhận định nhiều khả năng gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo đã làm giả tin nhắn để vu khống cho Kim Soo Hyun.

Money Today cho rằng bằng chứng mà Viện Garo Sero đưa ra để cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên có dấu hiệu ngụy tạo, không đáng tin

Trong khi đó, luật sư Ko Sang Rok - đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun - cũng lưu ý rằng ông đã phát hiện ra rất nhiều mâu thuẫn trong cáo buộc của gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo đối với thân chủ của mình. Luật sư cho rằng ảnh chụp màn hình tin nhắn cáo buộc Kim Soo Hyun có mối quan hệ với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên đã được làm giả bằng cách sử dụng tin nhắn của 1 người đàn ông khác với cố diễn viên rồi gán cho Kim Soo Hyun.

"Có vẻ họ đã trộn lẫn tin nhắn giữa Kim Sae Ron và một người đàn ông khác rồi làm thành tin nhắn sai lệch để vu oan cho Kim Soo Hyun. Chỉ cần kiểm tra hồ sơ nghỉ phép quân sự của anh ấy là có thể chứng minh những tin nhắn đó không phải do anh ấy gửi...", luật sư của tài tử hạng S chia sẻ.

Luật sư Kim Soo Hyun cho rằng gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero đã lấy tin nhắn của cố nữ diễn viên quá cố với người đàn ông khác cắt ghép, rồi gán cho Kim Soo Hyun

Từ cuối tháng 9, vụ đấu tố của Kim Soo Hyun với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero có diễn biến mới sau nhiều tháng đình trệ không tin tức. Luật sư Ko Sang Rok đã đại diện cho tài tử Queen of Tears một lần nữa phủ nhận cáo buộc nam diễn viên qua lại với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Đồng thời, luật sư Ko cũng công bố những trang nhật ký được cho là của Kim Soo Hyun viết trong quân ngũ. Trong nhật ký, Kim Soo Hyun nhiều lần nhắc tới bạn gái và các kế hoạch đi chơi cùng đối phương. Vị luật sư cho biết, bạn gái của tài tử hạng S không phải là Kim Sae Ron

Theo luật sư Ko Sang Rok, những bức ảnh mà gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero tung ra như bằng chứng hẹn hò của Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố đều được chụp sau năm 2019, tức là khi Kim Sae Ron vào đại học năm nhất và đã trưởng thành. Luật sư Ko Sang Rok nói rằng phía bị đơn khẳng định có hàng nghìn tấm ảnh chứng minh Kim Soo Hyun yêu đương với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên. Tuy nhiên, 6 tháng qua, họ không đưa ra được thêm bất kỳ bằng chứng hữu hiệu nào, chứng minh cáo buộc của mình là thật.

Theo luật sư Ko, bản chất của vụ việc lần này là ngụy tạo chứng cứ để vu khống hành vi vi phạm pháp luật nhằm hủy hoại Kim Soo Hyun. Và việc làm sáng tỏ sự thật chính là bước đi quan trọng để khôi phục danh dự cho nạn nhân (Kim Soo Hyun - PV) và bảo vệ công lý. Luật sư Ko Sang Rok nhấn mạnh cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò khi Kim Sae Ron tuổi vị thành niên đã gây ra tổn hại nghiêm trọng, khiến nam diễn viên bị bắt nạt trực tuyến trong suốt thời gian qua.

Vụ việc Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron đang có những diễn biến mới

