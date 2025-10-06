Song Ji A sinh năm 2007, là con gái của nữ diễn viên Park Yeon Soo và cựu cầu thủ Song Jong Gook. Năm 2013, Song Ji A đã trở thành hiện tượng nhờ tính cách đáng yêu, vẻ ngoài xinh xắn khi cùng cha tham gia Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế - show truyền hình từng gây sốt ở Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Sau khi bố mẹ ly hôn vào năm 2015, Song Ji A và em trai cũng mất hút trên các chương trình truyền hình.

Nhớ ngày nào còn là “thiên thần nhí” trong Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế, giờ Song Ji A đã có màn "dậy thì thành công", trở thành thiếu nữ 18 tuổi có visual hút hồn. Cách đây vài ngày, nữ diễn viên Park Yeon Soo - mẹ của Song Ji A - đã chia sẻ bức ảnh selfie của con gái lên Instagram, kèm chú thích: "Con thật sự sắp trở thành người lớn rồi sao? Hôm nay là lần đầu con mặc váy sau bao ngày chỉ diện trang phục golf. Con trang điểm nhẹ nhàng, đổi kiểu tóc như thành người khác luôn rồi". Hình ảnh "em bé quốc dân" dễ thương năm nào giờ đã lột xác với nét đẹp thanh thoát, đường nét hài hòa và thần thái vừa ngây thơ vừa cuốn hút của Song Ji A gây bão MXH.

Song Ji Ah và bố trên sóng Bố Ơi! Mình Đi Đâu Thế? vào năm 2013

Cô bé từng gây sốt sóng truyền hình Hàn Quốc năm nào giờ đã thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp, trong sáng

Trên MXH Hàn Quốc, các khán giả ca ngợi Song Ji A là sao nhí chưa bao giờ xấu của Hàn Quốc, sao nhí dậy thì thành công nhất xứ kim chi. Không ít cư dân mạng ưu ái gọi Song Ji A là "đại mỹ nhân", sở hữu nét đẹp ngắm một lần là không thể quên. Nhiều netizen cảm thấy tiếc nuối khi Song Ji A không nối nghiệp mẹ vào showbiz làm nghệ sĩ. Với nhan sắc vô cùng nổi bật và danh tiếng có được từ nhỏ, Song Ji A được dự đoán tỏa sáng rực rỡ trong showbiz Hàn Quốc nếu thử sức.

Dân mạng không ngớt xuýt xoa trước màn “dậy thì thành công” của Song Ji A

Thực tế, từ năm 15 tuổi, Song Ji A đã được nhiều công ty giải trí liên hệ mời casting, trong đó có cả JYP Entertainment. Thời điểm đó, Ji A đã được khen hết lời khi sở hữu visual hoàn hảo, vẻ ngoài trong sáng được ví như Suzy. Tuy nhiên, Song Ji A đã không lựa chọn bước chân vào giới giải trí, với lý do làm nghệ sĩ không dễ dàng.

Thay vào đó, cô trở thành vận động viên golf và vừa trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Golf Nữ Hàn Quốc (KLPGA) trong năm nay. Mặc dù không còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Song Ji A vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông.

Ji A được báo chí Hàn Quốc ưu ái gọi là "Tiểu Suzy"

Được nhiều công ty giải trí hàng đầu săn đón, song Ji A đã từ chối vào showbiz. Thay vào đó, cô quyết định trở thành 1 vận động viên golf chuyên nghiệp

Nguồn: Nate