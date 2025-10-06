Trước thềm đêm Chung kết Mister Global 2025, đại diện Việt Nam - Đoàn Công Vinh - bất ngờ gặp sự cố sức khỏe nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ tại Thái Lan chẩn đoán Đoàn Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm kéo dài dẫn đến suy nhược cơ thể, cần được truyền dịch, nghỉ ngơi và theo dõi trong 1-2 ngày.

Để trấn an người hâm mộ, Công Vinh chia sẻ dòng trạng thái vào sáng 5/10, cho biết: "Hiện tại, Vinh đang cố gắng phục hồi thật nhanh để có thể quay trở lại trong đêm Chung kết". Tuy nhiên, vì tình hình sức khoẻ không cho phép, trước giờ G diễn ra vào tối 5/10, ban tổ chức Mister Global 2025 đã ra thông báo chính thức rằng đại diện Việt Nam không thể tham gia đêm thi cuối cùng.

Công Vinh tiếp tục điều trị vì ngộ độc thực phẩm, bỏ thi chung kết Mister Global 2025 tại Thái Lan

Trước khi bước vào vòng Bán kết, Công Vinh đã cảm thấy cơ thể không ổn, toàn thân lạnh run và đau bụng dữ dội. Do lịch trình dày đặc và căng thẳng kéo dài, thể lực của anh suy giảm đáng kể. Dù vậy, nam thí sinh vẫn cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hoàn thành phần thi, thể hiện trọn vẹn tinh thần đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi Bán kết khép lại, tình trạng sức khỏe của Đoàn Công Vinh chuyển biến xấu. Công Vinh bị ói, tiêu chảy, đau đầu, sốt cao và gần như không thể ngủ suốt đêm. Dù đã tự uống thuốc nhưng không thuyên giảm, đến sáng 5/10, nam người mẫu buộc phải gọi cấp cứu và nhập viện điều trị khẩn cấp.

Bác sĩ chẩn đoán Đoàn Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm kéo dài dẫn đến suy nhược cơ thể. "Nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, hiện tại Vinh đã đỡ hơn nhưng vẫn rất mệt. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Vinh sẽ cố gắng hết sức để kịp trở lại sân khấu đêm nay. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ tinh thần cho Vinh lúc này", đại diện Việt Nam chia sẻ.

Nam người mẫu gặp vấn đề sức khoẻ trước khi thi Bán kết. Đến khi hoàn thành đêm thi thì Công Vinh nhập viện cấp cứu

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, sở hữu chiều cao 1m82, nặng 77kg cùng số đo hình thể 98-76-98. Trước khi đến với Mister International 2025, anh từng thử sức ở Man Of The World 2024 và giành loạt thành tích phụ đáng chú ý như Nam vương Truyền thông, Giải bạc "Thí sinh có hình thể đẹp nhất" hay Giải đồng Thời trang Thế giới.

Công Vinh gây chú ý khi liên tiếp đại diện Việt Nam tại hai cuộc thi nhan sắc nam lớn nhất thế giới là Mister International 2025 và Mister Global 2025. Trước đó, tại Mister International 2025, đại diện Việt Nam dừng lại ở Top 10 chung cuộc.