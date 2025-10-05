Công Vinh nhập viện cấp cứu

Trước thềm đêm Chung kết Mister Global 2025 diễn ra tối nay (5/10) tại Thái Lan, đại diện Việt Nam - Đoàn Công Vinh khiến khán giả lo lắng khi bất ngờ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, trước khi bước vào vòng Bán kết, nam người mẫu đã cảm thấy cơ thể không ổn, toàn thân lạnh run và đau bụng dữ dội. Do lịch trình dày đặc và căng thẳng kéo dài, thể lực của anh suy giảm đáng kể. Dù vậy, nam thí sinh vẫn cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hoàn thành phần thi, thể hiện trọn vẹn tinh thần đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi Bán kết khép lại, tình trạng sức khỏe của Đoàn Công Vinh chuyển biến xấu. Công Vinh bị ói, tiêu chảy, đau đầu, sốt cao và gần như không thể ngủ suốt đêm. Dù đã tự uống thuốc nhưng không thuyên giảm, đến sáng 5/10, nam người mẫu buộc phải gọi cấp cứu và nhập viện điều trị khẩn cấp.

Hình ảnh Công Vinh nhập viện tại Thái Lan

Trước đó nam người mẫu thi Bán kết Mister Global trong trạng thái sức khoẻ không ổn

Theo ekip, bác sĩ chẩn đoán Đoàn Công Vinh bị ngộ độc thực phẩm kéo dài dẫn đến suy nhược cơ thể, cần được truyền dịch, nghỉ ngơi và theo dõi trong 1-2 ngày. "Nhờ sự chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, hiện tại Vinh đã đỡ hơn nhưng vẫn rất mệt. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Vinh sẽ cố gắng hết sức để kịp trở lại sân khấu đêm nay. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ tinh thần cho Vinh lúc này", đại diện Việt Nam chia sẻ.

Ngay sau khi thông tin được đăng tải, người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc, mong Đoàn Công Vinh sớm hồi phục để có thể góp mặt trong đêm thi quan trọng. Nam người mẫu chia sẻ: "Hiện tại, Vinh đang cố gắng phục hồi thật nhanh để có thể quay trở lại trong đêm Chung kết".

Đoàn Công Vinh cho biết cố gắng hồi phục để xuất hiện đêm thi Chung kết

Công Vinh gây chú ý khi liên tiếp đại diện Việt Nam tại hai cuộc thi nhan sắc nam lớn nhất thế giới là Mister International 2025 và Mister Global 2025. Tối 5/10, chung kết Mister Global 2025 sẽ diễn ra. Còn trước đó, tại Mister International 2025, đại diện Việt Nam dừng lại ở Top 10 chung cuộc.

Tuy nhiên, hành trình tại Mister International 2025 của Công Vinh gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, ở phần thi thời trang, trong khi các đại diện nước bạn đều lựa chọn vest, suit hay trang phục lịch lãm thì Công Vinh lại xuất hiện trong outfit "khó hiểu". Nam người mẫu diện áo coat dài phủ ngoài, bên trong là áo cài nút nhưng phần quần lại ngắn cũn cỡn, ôm sát chẳng khác nào một chiếc quần bơi hoặc nội y. Hình ảnh này ngay lập tức bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội, cho rằng phản cảm và thiếu tinh tế, nhất là khi xuất hiện ở một cuộc thi nhan sắc mang tính quốc tế.

Nhiều bình luận cho rằng trang phục này không chỉ làm giảm sự chuyên nghiệp mà còn khiến hình ảnh nam người mẫu khác biệt khi đứng cạnh các thí sinh khác. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu đây có phải ý tưởng dàn dựng từ ekip để tạo chiêu trò thu hút sự chú ý, song phần đông netizen vẫn cho rằng quyết định này là sai lầm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh các thí sinh nước nhà khi dự thi đấu trường nhan sắc quốc tế.

Hình ảnh phản cảm của Công Vinh trong phần thi thời trang ở Mr International 2025



