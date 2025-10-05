Trần Bách Hy sinh năm 1987, là nam nghệ sĩ, nhà thiết kế thời trang tài năng của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh có xuất thân gia thế, là người thừa kế của tập đoàn thời trang Rucci International Group Limited. Vì vậy, Trần Bách Hy được xem là "hoàng tử bé" của giới giải trí Hương Cảng. Tuy nhiên, vào năm 2018, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Trần Bách Hy đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh bị 1 chiếc xe máy điện đâm phải, khiến đầu và mặt đập mạnh vào cửa tàu cao tốc.

Toàn bộ gương mặt của sao nam này bị ảnh hưởng nặng nề. Anh bị gãy vẹo xương mũi, xương mặt biến dạng và lệch khỏi vị trí ban đầu, xương gò má trái vỡ vụn. Trần Bách Hy chia sẻ vụ tai nạn khiến gương mặt anh dị dạng đến mức bản thân còn không nhận ra mình, huống hồ người nhà và bạn bè. Sau đó, Trần Bách Hy buộc phải dừng toàn bộ công việc, lên bàn phẫu thuật chỉnh sửa dung mạo. Đến nay, anh đã trải qua hơn 10 ca phẫu thuật thẩm mỹ, với chi phí 3 triệu HKD (hơn 10 tỷ đồng).

Gương mặt biến dạng, méo mó sau tai nạn của Trần Bách Hy sau tai nạn giao thông khiến công chúng sốc nặng, ngỡ ngàng

Ngôi sao gia thế này đã bị hủy dung hoàn toàn. Anh đã trải qua hơn 10 ca thẩm mỹ với hy vọng có thể lấy lại diện mạo ngày xưa (ảnh trái)

Can thiệp thẩm mỹ nhiều lần, song Trần Bách Hy thừa nhận gương mặt của anh vẫn trông méo mó, biến dạng. Sao nam này chỉ tái tạo được phần nào chiếc mũi, còn các đường nét gương mặt của anh thì đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tai nạn. Do đó, Trần Bách Hy cũng đành chấp nhận việc bản thân không có cách nào lấy lại diện mạo trước đây. Không chỉ vậy, việc ăn uống của Trần Bách Hy cũng vô cùng khó khăn do gặp di chứng của việc vỡ nát xương mặt.

Theo Trần Bách Hy, anh ở ẩn 2 năm mới có đủ can đảm lộ diện trước công chúng. Dù đã nói rõ bản thân bị biến dạng gương mặt và buộc phải can thiệp thẩm mỹ vì tai nạn giao thông, nhưng vẫn có một số khán giả dè bĩu, chê bai, miệt thị ngoại hình xấu xí, kỳ quái của anh. Điều này khiến Trần Bách Hy rất buồn lòng, mặc cảm bởi chuyện bị hủy dung nằm ngoài mong muốn của anh.

Hiện tại, gương mặt của Trần Bách Hy không còn giống như xưa

Nguồn: Sina, Sohu